Manchester United - Odion Ighalo : "Il n’y a pas encore d’offre sur la table"

Prêté par le Shangai Shenhua à Manchester United cet hiver, l'attaquant n'est pas sûr de poursuivre l'aventure Outre-Manche, et attend un signe...

avait besoin d'un attaquant supplémentaire pour pallier aux blessures dans son secteur offensif, et Manchester United avait trouvé le profil idoine avec l'arrivée durant le mercato hivernal de Odion Ighalo, joueur du ​Shangai Shenhua, qui a débarqué sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Auteur de 4 buts en 8 rencontres toutes compétitions confondues, le Nigérian a rendu bien des services aux Red Devils. Au point de prolonger l'aventure ? Pas sûr.

Odion Ighalo toujours dans le flou pour son avenir...

​

En effet, alors que son prêt prendra fin le 31 mai prochain et que son club aimerait le récupérer, Odion Ighalo, attend toujours une proposition des Mancuniens. "Il n’y a pas encore d’offre sur la table. Parce que la saison est encore en cours et que je n’ai pas encore terminé mon contrat de prêt. Je ne prends pas seulement des décisions seules dans ma vie. J’ai un principe et une ligne directrice pour tout ce que je fais. Je prie toujours Dieu de me diriger", a-t-il concédé, sur Elegbete TV.

"M’avez-vous vu dire un mot ? Je n’ai rien à dire. Quand la saison sera terminée et que j’aurai reçu deux offres des deux équipes, je m’assiérai pour y réfléchir, je prierai et tout ce que Dieu me dira de faire, je le ferai", a ensuite ajouté l'attaquant. Selon les informations glânées par ESPN, Manchester United étudierait actuellement différentes possibilités afin de conserver le joueur âgé de 30 ans. Les prochaines semaines seront donc décisives dans ce dossier.