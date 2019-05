Manchester United ne verra pas la Ligue des Champions la saison prochaine

Chelsea et Manchester United étaient tous les deux de sortie en PL ce dimanche. Tandis que les Blues ont fait le plein de points, les Red Devils, eux,

La saison prochaine et comme c'était déjà le cas il y a deux ans, ne disputera pas la Ligue des Champions. Accrochée ce dimanche sur le terrain de (1-1), un reléguable, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a abandonné ses dernières chances de finir dans le Top 4. Une cruelle désillusion pour une équipe aux moyens presque illimités et au standing prestigieux.

Les Red Devils devaient gagner sur la pelouse du dernier pour continuer à croire en un scénario favorable. Pari manqué. C'était manifestément trop demandé à Paul Pogba et ses coéquipiers. Au Kirklees Stadium, ils ont bien démarré, ouvrant le score dès la 8e minute de jeu par le biais de Scott McTominay mais cette entame réussie n'a en rien auguré la suite des évènements. Toujours aussi inconstants, les Mancuniens ont bêtement laissé filer un succès qui leur tendait les bras.

C'est à l'heure du jeu que les locaux ont égalisé grâce à Isaac Mbenza. Il restait alors suffisamment de temps pour que MU reprenne les devants. Le score n'a cependant pas évolué. Et au rayon des occasions dangereuses, on n'a pu en comptabiliser que trois. Une tentative de Phil Jones (71e) envoyée au-dessus du cadre, et une autre de Marcus Rashford, mal exécutée en position avantageuse et enfin un tir de Pogba sur la transversale à la 87e.

La réussite n'était donc pas côté mancunien. On ne peut cependant pas dire que Juan Mata et ses partenaires ont tout fait pour la provoquer. Une fois de plus, ils ont manqué de personnalité, livrant une prestation trop amorphe pour obtenir un meilleur résultat qu'un nul. MU ne jouera pas la prochaine C1 et c'est peut-être aussi parce que cette formation ne le mérite pas.

fait le boulot

Contrairement à Man United, Chelsea, de son côté, est bien parti pour retrouver la compétition reine du continent. Ce dimanche, les Blues se sont même hissés sur le podium et doublé au classement. À domicile, les Londoniens ont étrillé le futur finaliste de la Cup, . La victoire fut sans appel, même s'il a fallu attendre la seconde période pour voir les filets trembler. Loftus Cheek (45e), David Luiz (51e) et Higuain (75e) ont été les buteurs des Blues. Un point devrait suffire à la bande à Sarri lors de l'ultime journée pour valider définitivement une place dans le Top 4.