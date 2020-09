Manchester United - Marcus Rashford est déterminé à faire mieux que la saison dernière

Longuement blessé en cours de saison dernière et moins influent à la sortie du confinement, Marcus Rashford a envie de retrouver son vrai niveau.

Marcus Rashford a admis qu'il "aurait pu faire beaucoup plus" pour en 2019-20, et qu'il "devra revenir mieux" lorsque la nouvelle saison débutera. L'international anglais a pourtant marqué 22 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, son record le plus élevé à ce jour pour United, et a grandement contribué à ce que l'équipe entraînée par Ole Gunnar Solskjaer termine troisième de la et se qualifie pour la Ligue des Champions.

Cependant, l'international anglais a vu sa progression stoppée lorsqu'il a été mis à l'écart en raison d'une blessure au dos en janvier, et sa forme a considérablement diminué à son retour à l'action après le confinement. Il n'a réussi à marquer que trois buts lors de ses 13 dernières apparitions pour United toutes compétitions confondues, Anthony Martial et Mason Greenwood lui volant légèrement la vedette après s'être lancés dans des séries impressionnantes.

"Je ne perds jamais le contact avec la réalité"

Rashford reconnaît le fait qu'il a fini par ne pas répondre aux attentes, mais est déterminé à retrouver son niveau lorsque le championnat anglais reprendra. "J'ai raté quatre ou cinq mois et dans mon esprit, j'aurais pu faire beaucoup plus cette saison. Mais pour une raison quelconque, cela ne s'est pas produit. Je ne perds jamais le contact avec la réalité et je sais que la saison prochaine, je dois revenir mieux que je ne l’étais la saison dernière", a déclaré le jeune homme de 22 ans, à l'agence de presse PA.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Nous ne pouvons pas perdre de vue ce qui est important, et c'est le développement de notre propre équipe et de continuer à nous améliorer. Vous pouvez parfois chercher trop ailleurs, mais nous jouons de notre mieux et nous nous améliorons le plus lorsque nous nous concentrons sur nous-mêmes en tant qu'individus et comme une équipe. Le manager veut toujours que nous fassions cela et c'est la meilleure façon de le faire", a ensuite ajouté l'attaquant, focus sur le projet mancunien.

Mercato - Alessandro Florenzi (Roma) tout proche du PSG !

"Nous devons trouver cette cohérence, c'est la chose la plus importante pour nous. Nous avons une équipe assez jeune, donc si nous pouvons trouver cette cohérence, ce sera important pour nous", a enfin confié Marcus Rashford. Le recrutement de Donny Van de Beek devrait grandement aider à y parvenir.