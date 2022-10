Les deux rivaux de Manchester se retrouvent ce dimanche pour un palpitant derby. Un choc à ne rater sous aucun prétexte.

Manchester City et Manchester United, deux des meilleurs ennemis du championnat anglais, se retrouvent ce dimanche pour un passionnant face à face. En pleine bourre, les deux formations arrivent à ce derby dans les meilleures conditions. Et, elles ont l’ambition commune de signer un bon résultat.

Haaland est gonflé à bloc

En tant que champions d’Angleterre et étant toujours invaincus cette saison, les Sky Blues partent favoris de cette empoignade. Les hommes de Guardiola ne se sont pas encore testés face aux cadors du championnat cette saison et c’est le moment d’afficher leur supériorité et envoyer un message.

Les Eastlands vont s’appuyer bien sûr sur leur gâchette Erling Haaland. Auteur de 11 réalisations depuis l’entame de la saison, le Norvégien est déterminé à poursuivre sur les mêmes bases. La perspective de défier et faire mal à MU l’excite au plus haut point. C’est ce qu’il a confié dans son interview d’avant-match.

MU ne vient pas en victime expiatoire

Côté United, on sait que la mission qui se présente s’annonce difficile. Mais, les hommes de Ten Hag ont aussi quelques certitudes en ce moment. De plus, ils ont déjà prouvé contre Liverpool qu’ils pouvaient rivaliser avec n’importe quel adversaire pour peu qu’ils soient dans un bon jour. Face à City, ils chercheront donc à répéter cet exploit et confirmer leur retour aux affaires.

Horaire et lieu du match

Manchester City vs Manchester United

9e journée de Premier League

A 15h (française) ce dimanche 2 octobre, à l’Etihad Stadum.Les équipes probables :

Manchester City : Ederson; Walker, Akanji, Dias, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish.

Manchester United : De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford.

Sur quelle chaine TV voir le match ?

La rencontre entre Man United et Man City sera diffusée sur la chaine Canal+ Foot à partir de 15h.

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, et se connectant sur la plateforme MyCanal.