Manchester United – Manchester City (0-3) : La correction des Sky Blues

Manchester City a étrillé Manchester United (0-3) ce dimanche à l'occasion de la 10éme journée de Premier League.

Les Sky Blues ont infligé une terrible correction (0-3) aux Reds Devils ce dimanche dans le choc de la 10éme journée de Premier League.

Un City de gala

Il n'y a pas eu de choc sur la pelouse d' Old Trafford, plutôt une démonstration de force et de puissance. Si les Reds Devils espéraient rivaliser à armes égales avec les Sky Blues, il n'y a rien eu de cela ce dimanche dans l'antre du Old Trafford. D'entrée de jeu, le rouleau compresseur de Manchester City s'est mis en branle.

La composition classique de Pep Guardiola, le 4-3-3 était une mécanique collective huilée. Avec une grosse maturité collective et technique, les Citizens ont brillé dans ce match. D'abord avec un pressing intense bien coordonné, ils ont cantonné Manchester United dans sa moitié de terrain adverse. Les redoublements de passes, le jeu de position, les combinaisons dans les intervalles et dans les petits espaces, les hommes de Pep Guardiola ont été très imposants dans la première période. Et le but sur penalty d'Erling Haaland est venu valider cette supériorité technique et collective des Sky Blues.

L'article continue ci-dessous

Triomphe absolu de Manchester City

Entre les deux équipes, il y a une classe d'écart et la seconde période le prouve à suffisance. Ce second round a été le théâtre d'une accélération du jeu de City. Les changements de rythme, l'utilisation des couloirs ont permis aux Sky Blues d'aggraver la marque. Sur une action collective rudement bien menée, Erling Haaland s'offre un doublé après son but de la 48éme minute.

Celui de Phil Foden dans les ultimes minutes de la partie est venu parachever ce succès de Manchester City .

Les hommes de Pep Guardiola s'imposent (0-3) et son troisième au classement de Premier League. Avec 24 points. Manchester United freine et se retrouve à la 8éme place avec 15 points.