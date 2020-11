Manchester United - Maguire : "Les critiques sont le fruit de la jalousie"

Le défenseur central anglais répond aux critiques dont font l'objet les Red Devils après un début de saison difficile en Premier League.

Le capitaine de , Harry Maguire, affirme qu'une grande partie des critiques formulées à l'encontre du club sont dues à de la jalousie.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer se retrouve sous pression après un début de campagne qui voit les Red Devils solidement ancrés dans la moitié inférieure du tableau de la , avec trois défaites sur leurs sept premiers matches. S'ils n'avaient pas enregistré une victoire 3-1 contre samedi, ils auraient réalisé le pire début de saison de championnat depuis 30 ans.

Maguire insiste cependant sur le fait que l'équipe doit faire face à des critiques en raison de la stature du club.

"Dans ce club, une chose que j'ai remarquée depuis que je suis ici - je suis ici depuis un an et demi - c'est que nous sommes le club dont on parle le plus au monde", a-t-il déclaré aux médias du club.

"Pourquoi ? Parce que nous sommes le plus grand club du monde. Les gens ne veulent pas que nous réussissions. Pourquoi ? Probablement à cause du succès que nous avons eu dans le passé.

"Nous devons être à la hauteur, nous devons réagir et ne pas laisser les commentaires négatifs entrer dans notre bulle à l'intérieur du terrain d'entraînement. Parfois, c'est difficile pour les gars."

La défense de United a fait l'objet de critiques après la défaite 2-1 en milieu de semaine contre en .

"Je pensais que la performance de Harry était la meilleure contre - pour moi - l'un des meilleurs au monde dans le jeu aérien, Dominic Calvert-Lewin, avec son timing dans les airs, son saut, son ressort et son athlétisme", a déclaré Solskjaer.

"Je pense que nous avons très bien défendu contre lui. Je suis très satisfait de Harry et des autres à l'arrière."

Après la pause internationale, United reviendra en Premier League avec un match à domicile contre West Brom puis un match critique de Ligue des champions à Old Trafford contre Basaksehir.