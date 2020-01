Manchester United - Lukaku : "Mourinho n'avait pas les joueurs qu'il voulait"

L'ancien buteur des Red Devils a estimé que le technicien portugais aurait pu mieux réussir lors de son passage à Old Trafford.

José Mourinho aurait pu mieux réussir avec Manchester United s'il avait eu "les joueurs qu'il voulait", a affirmé Romelu Lukaku, qui tient encore aujourd'hui l'entraîneur portugais en haute estime.

Le buteur belge est arrivé à Old Trafford à l'été 2017 contre plus de 80 millions d'euros. À l'époque, Mourinho était déjà en place depuis un an et avait réalisé de lourds investissements avec notamment les arrivées de Paul Pogba ou Victor Lindelof.

Interrogé par Sky Sports sur l'entraîneur qui avait tiré le meilleur de lui, Lukaku a répondu : "Je pense Roberto Martinez, Ronald Koeman et maintenant Antonio Conte. Je pense José Mourinho, s'il avait eu les joueurs qu'il voulait il aurait fait mieux que ce qu'il a fait.

"Steve Clarke, mention spéciale pour lui, parce qu'il m'a donné l'opportunité de jouer en à 19 ans. Et bien sûr mon premier entraîneur à , Ariel Jacobs, qui m'a donné ma chance quand j'avais à peine 16 ans. Il m'a appelé à l'école, ils m'ont appelé 'salut, tu devrais venir avec l'équipe première', et il m'a fait jouer de suite. Voilà les coaches que je respecte pour toujours.

"En fin de compte, je suis toujours un gars ouvert d'esprit et, en tant que footballeur, vous devez faire ce que votre manager vous demande. Je n'ai jamais eu de problème avec aucun de mes managers - cela montre mon professionnalisme et ma volonté de travailler".

Après avoir rejoint les Red Devils pendant l'ère Mourinho, Lukaku a quitté le club une fois Ole Gunnar Solskjaer en place. Il a une nouvelle fois affirmé avoir pris la décision de partir bien avant qu'un accord définitif ne soit trouvé avec l'Inter, considérant qu'il était clair que les Diables rouges allaient dans une autre direction.

"L'année dernière a été difficile pour moi sur le plan professionnel, parce que les choses ne se passaient pas comme je le souhaitais et je n'étais pas performant. J'ai donc dû trouver en moi ce qui me manquait et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il était temps pour moi de changer d'environnement.

"J'ai pris ma décision autour du mois de mars, et je suis allé dans le bureau de l'entraîneur et lui ai dit qu'il était temps pour moi de trouver autre chose. Je n'étais pas bon et je ne jouais pas. Je pense que c'était mieux pour les deux parties de se séparer. Je pense que j'ai pris la bonne décision.

" a fait de la place pour les jeunes joueurs donc c'était une situation gagnant-gagnant pour les deux."