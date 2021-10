Manchester United : Les critiques ne dérangent pas Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a balayé les critiques qui ont qualifié Manchester United de "merde" ces dernières semaines.

Son but et sa passe décisive contre les Spurs ont permis de relâcher la pression sur l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer après la défaite 5-0 du week-end dernier contre Liverpool, qui a suscité des commentaires furieux de la part de Gary Neville et Wayne Rooney.

Les Red Devils restent néanmoins dans une situation inconfortable en Premier League, leurs ambitions de titre restant un rêve lointain en raison d'un mois d'octobre généralement décevant.

"Les critiques sont toujours là", a déclaré Cristiano Ronaldo au site officiel du club. "Pour moi, cela ne me dérange pas parce que j'ai joué 18 ans de football, donc je sais qu'un jour [les gens diront] que nous sommes parfaits et un autre jour [ils diront] que nous sommes nuls".

"Je le sais et nous devons faire face à cela, mais c'est toujours mieux quand les gens vous félicitent et qu'ils sont contents de vous.

"La vie est parfois comme ça, parfois nous devons passer par de mauvais moments et nous devons changer et nous avons changé aujourd'hui.

L'article continue ci-dessous

"L'équipe était un peu sous pression, un peu triste, mais nous savions qu'aujourd'hui nous pouvions donner une bonne réponse. Nous avons bien joué, nous avons très bien commencé le match.

"Bien sûr, mon travail consiste à aider l'équipe avec mon expérience, mes buts, mes passes décisives et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et j'en suis très heureux. Mais en ce qui concerne l'équipe, c'était une performance incroyable à mon avis."

Même avec leur victoire complète sur Tottenham, Ronaldo et ses coéquipiers sont à huit points de Chelsea en tête du classement de la Premier League, donc les critiques ne disparaîtront pas simplement à cause d'un seul résultat positif.