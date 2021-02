Manchester United - Le ras-le-bol de Bruno Fernandes après Everton

Buteur face à Everton (3-3), le milieu des Red Devils n'a pas apprécié le relâchement coupable de son équipe et le retour au score des visiteurs.

Presque à hauteur de son rival Manchester City grâce à son incroyable succès face à Southampton (9-0), Manchester United a manqué le coche ce week-end. Opposés à Everton, les Red Devils ont mené au score par deux fois, mais ont finalement concédé un nul particulièrement frustrant sur la pelouse d'Old Trafford (3-3).

C'est l'inévitable Dominic Calvert-Lewin qui a permis aux Toffees d'égaliser dans le bout du temps additionnel de la rencontre. Un but salvateur inscrit par l'international anglais, qui permet à City de prendre deux points d'avance sur United en tête de la Premier League. Bref, une très mauvaise opération comptable pour les locaux.

"On fait trop de mauvais résultats à domicile"

Auteur d'un but magnifique en première période, Bruno Fernandes, l'homme fort de l'équipe entraînée par Ole Gunnar Solskjaer, n'a pas apprécié du tout ce scénario. "C’est impossible de concéder un autre but, sur un coup franc dans la moitié du terrain. Prendre un but sur cette action et de la manière dont on le prend, c’est impossible", a d'abord pesté l'ancien joueur du Sporting Portugal face aux médias anglais, pointant du doigt le manque de régularité de son équipe à domicile cette saison.

"Nous encaissons des buts à chaque match, nous en encaissons beaucoup et à domicile, nous en encaissons trop. On fait trop de mauvais résultats à domicile et ce n'est plus possible", a ensuite ajouté le Portugais, très remonté. Une frustration qui peut se comprendre, Manchester United n’ayant gagné que cinq points lors de ses quatre derniers matches de Premier League. Un rythme de croisière forcément trop faible pour espérer lutter sur la durée avec Manchester City, en grande forme.