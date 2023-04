Manchester United : Le départ de Lionel Messi va affecter les plans des Red Devils

Si Lionel Messi quitte le PSG, Manchester United et le Paris Saint-Germain pourraient se disputer l'un des meilleurs attaquants d'Europe cet été.

Plus les jours passent et plus l'aventure de Lionel Messi au Paris Saint-Germain semble proche de la fin. En fin de contrat cet été, l'Argentin ne va vraisemblablement pas prolonger son contrat avec le club de la capitale et est annoncé avec insistance de retour du côté du FC Barcelone.

Paris et MU ont des idées communes

Un départ de Lionel Messi du Paris Saint-Germain affecterait à coup sûr Manchester United. En effet, si les Red Devils ne sont pas liés directement à l'avenir de l'Argentin, le fait qu'il quitte Paris et laisse un spot pour un attaquant supplémentaire dans les rangs du club de la capitale risque de les contrarier.

En effet, Manchester United, à la recherche d'un nouveau numéro neuf de poids pour la saison prochaine, a de grands risques être confrontés à la concurrence du PSG pour leurs principales cibles en cas de départ de Messi, selon les informations de RMC Sport. Les deux clubs ayant de nombreuses cibles en commun.

Osimhen et Kane, priorités des deux clubs

Le PSG est prêt à laisser partir Messi et Neymar, ce qui libérera de l'espace financier pour faire venir un nouvel attaquant. Les champions de Ligue 1 s'intéressent à Victor Osimhen (Naples), Harry Kane (Tottenham) et Randal Kolo Muani (France). Ces trois joueurs figurent également sur la liste des souhaits d'Erik ten Hag à Old Trafford.

Victor Osimhen sera très demandé cet été après une saison prolifique avec Naples, mais l'attaquant a laissé entendre qu'il pourrait rester avec le futur vainqueur de la Serie A et récent quart de finaliste de la C1, d'autant plus que le club napolitain sera très difficile en affaire concernant son international nigérian.

Par ailleurs, Manchester United a déjà entamé des négociations avec Harry Kane, en fin de contrat en juin 2024, en vue d'un transfert estival, le capitaine n'étant pas susceptible de rester chez les Spurs au-delà de la saison en cours. Manchester United rencontrera Kane la prochaine fois en Premier League. Les deux équipes se rencontreront jeudi au Tottenham Hotspure Stadium.