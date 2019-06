Manchester United, l'agent de Lukaku confirme des contacts avec l'Inter Milan

L’international belge devrait quitter Old Trafford cet été. L'Inter Milan d'Antonio Conte est le grand favori pour accueillir l'attaquant.

Romelu Lukaku ne devrait pas faire de vieux os à . L'international belge a connu une saison post 2018 assez étrange. S'il a brillé par moments, Romelu Lukaku, qui était titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque des Red Devils, a vu son statut changer et a été relégué sur le banc de touche assez régulièrement. Alors forcément, Romelu Lukaku ne se sent plus forcément en odeur de sainteté et a avoué qu'il pensait fortement à un départ cet été.

L' est le grand favori pour recruter l'international belge. Plusieurs rumeurs concernant l'intérêt de l'Inter et d'Antonio Conte ont fuité ces dernières semaines. Vu à Milan en compagnie d'un dirigeant de l'Inter, Federico Pastorello, agent du Belge, a confessé qu'il n'était pas présent pour parler du transfert de Romelu Lukaku, bien que tout le monde s'attendait à cela, confirmant néanmoins l'intérêt du club italien pour l'attaquant de Manchester United.

"L'Inter essaye de signer Lukaku"

"Nous avons parlé de Edoardo Vergani avec l'Inter Milan car sa situation est plus urgente. Dans les prochains jours, nous parlerons du reste. Romelu Lukaku est un rêve difficile à réaliser en tant que tel, mais je crois que rien n'est impossible. Oui, l'Inter Milan essaye de signer Romelu Lukaku. Il a publiquement exprimé ses plans et ses désirs. Nous verrons ce qui se passe", a expliqué l'agent de l'international belge à FC Inter News.

Pour rappel, Roberto Martinez, dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws au début du mois de juin, avait conseillé à Romelu Lukaku de quitter Manchester United cet été pour le bien de sa carrière : "En ce qui concerne Romelu, je pense que c'est clair qu'il est prêt pour un nouveau défi. Un transfert serait bon tant pour le joueur que pour le club. Et si les deux parties y trouvent un avantage, un changement de club arrive généralement".

"Il est maintenant important que Romelu trouve le bon club. La me semble un bon choix pour lui, même si je pense qu'il peut jouer dans n’importe quel championnat. Je trouve que son passage à Manchester United n'est certainement pas un échec. L'équipe n'a pas bien joué cette saison et les joueurs importants - comme Romelu ou Paul Pogba - ont été visés", avait précisé le sélectionneur des Diables Rouges. Romelu Lukaku semble vouloir écouter ses conseils encore faut-il que Manchester United le laisse partir.