Manchester United : la très belle stat de David De Gea

La saison de Manchester United a été médiocre. Après les arrivées de Raphaël Varane et de Cristiano Ronaldo, les espoirs et la positivité de la pré-saison ont disparu au profit d'une dépendance à David de Gea, l'Espagnol étant désormais le gardien le plus efficace de la Premier League.

Il y a un certain nombre de statistiques qui constituent une lecture accablante pour Manchester United, allant d'un peu moins de 120 corners offensifs cette saison sans marquer un seul but. En fait, ils donnent souvent l'impression de concéder des buts sur leurs propres corners.

Cependant, le fait que De Gea, un gardien de but qui était virtuellement sur le point de quitter le club l'été dernier, soit aujourd'hui le joueur le plus performant en dit long sur la campagne désastreuse du club.

L'importance de De Gea reconnue

De Gea a été nommé joueur du mois de novembre et décembre à United, et lors du dernier match contre Brentford mercredi, il a réalisé de nombreux arrêts.

L'ancien gardien de l'Atletico Madrid a réalisé 82 arrêts en Premier League cette saison, ce qui est de loin le plus grand nombre d'arrêts de la division.

Lukasz Fabianski est le concurrent le plus proche de l'Espagnol, le portier de West Ham United ayant réalisé 70 arrêts.

De Gea a une avance de 12 arrêts sur son homologue le plus proche, ce qui illustre parfaitement à quel point United a été ouvert cette saison, ce qui n'est pas une surprise si l'on considère le manque total de qualité au milieu de terrain.