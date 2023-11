Manchester United : l'échange incroyable pour se débarrasser d'Antony

Manchester United souhaite recruter Gabriel Barbosa en janvier et serait prêt à envoyer Antony en prêt à Flamengo

Manchester United est prêt à remanier son attaque une fois que l'offre de Sir Jim Ratcliffe pour 25 % du club aura été ratifiée.

Les Red Devils ont connu un début de saison catastrophique et, malgré les 75 millions d'euros dépensés pour Rasmus Hojlund de l'Atalanta, leurs trois meilleurs buteurs sont Bruno Fernandes et Scott McTominay, tous deux au milieu de terrain.

Barbosa, connu sous le nom de "Gabigol", a été présélectionné, un international brésilien expérimenté qui pourrait soulager Hojlund d'un certain nombre de buts, et United est tellement désireux de le recruter qu'il va adoucir l'affaire avec Antony.

Antony offert en échange partiel

"Manchester United veut l'attaquant brésilien Gabriel Barbosa en janvier et est prêt à offrir Antony en échange d'un prêt", rapporte James Nursey du Mirror.

"Barbosa, 27 ans, est disponible à un prix réduit de 20 millions de livres sterling car son contrat se termine à la fin de 2024. Son club, Flamengo, est également intéressé par le prêt d'Anthony, le compatriote brésilien de Barbosa, en échange de l'attaquant..."

Selon l'algorithme interne de FootballTransfers, la valeur maximale de Gabigol était de 30,2 millions d'euros (26,2 millions de livres sterling) il y a deux saisons courtes, et s'il peut répéter ses exploits de buteur en Angleterre, son prix de 20 millions de livres sterling pourrait s'avérer dérisoire. L'attaquant a inscrit 20 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Antony s'est montré décevant à Old Trafford, avec huit buts et trois passes décisives en 55 matches depuis son arrivée à 95 millions d'euros en provenance de l'Ajax à l'été 2022, ce qui n'est pas le rendement que le club espérait de son deuxième transfert le plus cher de l'histoire.

Le club a remporté une victoire indispensable à Fulham samedi, mais Antony a été hué à sa sortie du terrain. Un prêt à son pays d'origine pourrait convenir à toutes les parties, surtout s'il facilite l'arrivée de Gabigol.