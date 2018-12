Manchester United - José Mourinho devrait toucher 25 millions d'euros d'indemnités de licenciement

Pour son licenciement des Red Devils, l'entraîneur portugais va recevoir une jolie compensation financière de la part de ses dirigeants.

Si son aventure s'achève sur un constat d'échec avec Manchester United, José Mourinho ne devrait pas être malheureux d'un point de vue financier. D'après le Daily Mirror, le technicien portugais serait sur le point de recevoir 25 millions d'euros sous la forme d'indemnités de licenciement.

Il avait prolongé jusqu'en 2020

Pour rappel, l'entraîneur âgé de 55 ans avait prolongé en janvier dernier son contrat avec les Red Devils. Il était ainsi lié jusqu'en 2020, soit encore une année et demi. Pour compenser cette fin d'aventure, le Special One va ainsi être rémunéré par ses dirigeants qui recherchent désormais un nouvel entraîneur principal, alors que Michael Carrick et Kieran McKenna vont se charger d'un court intérim du côté d'Old Trafford.

Après deux saisons et demi à la tête des Red Devils et trois titres remportés (League Cup, Community Shield et Europa League), José Mourinho fait les frais d'un exercice 2018-2019 bien délicat avec un retard conséquent sur les équipes de tête en Premier League, avec notamment 19 points en moins par rappirt au leader, Manchester City.