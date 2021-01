Manchester United - Greenwood égale un record de Rooney contre Liverpool

Les Red Devils ont pris le meilleur sur leurs rivaux à Old Trafford ce dimanche en FA Cup, avec notamment un but du jeune attaquant anglais.

Mason Greenwood a mis fin à sa récente série de matchs sans buts de manière impressionnante dimanche, en marquant un but contre , égalant ainsi un record de Wayne Rooney, contribuant ainsi à la victoire 3-2 contre Liverpool à Old Trafford.

Il a été rejoint parmi les buteurs par Marcus Rashford et Bruno Fernandes, le coup franc de la star portugaise en seconde période prouvant le vainqueur.

Le but de Greenwood, qui a égalisé à 1-1 à la suite d'un but de Mohamed Salah, était son premier en 11 apparitions pour , sa plus longue série de matches sans but pour le club.

Le but du jeune attaquant lui a également permis d'égaliser Rooney, le légendaire attaquant de Manchester United récemment nommé manager permanent de Derby County.

À 19 ans et 115 jours, Greenwood est le plus jeune joueur de Manchester United à avoir marqué contre Liverpool depuis Rooney, qui a inscrit un but devant les Reds à 19 ans et 83 jours en janvier 2005.

Si le but de Greenwood contre les Reds était son premier, Rashford a continué à montrer son talent pour hanter Liverpool. Le but de Rashford a été son quatrième en carrière contre Liverpool, ce qui est plus que ce qu'il a marqué contre tout autre adversaire à Old Trafford.

Fernandes a poursuivi sa propre série de buts, puisque la star portugaise a marqué plus de buts dans toutes les compétitions que tout autre joueur des clubs de - 28 - depuis ses débuts avec les Red Devils.

Manchester United a une fois de plus été l'artisan de la disparition de la de Liverpool, comme il l'a souvent été dans cette compétition.

Au total, Manchester United a éliminé Liverpool de la FA Cup à dix reprises, ce qui constitue le deuxième plus haut total de ce type de l'histoire. Seul Liverpool a éliminé une équipe en particulier à plusieurs reprises, après avoir battu son rival local à douze reprises.

Liverpool occupe actuellement la quatrième place de la Premier League, et les Reds devront faire face à un court laps de temps avant d'affronter jeudi. Manchester United, quant à lui, poursuivra sa route vers la FA Cup, mais se concentrera désormais sur Sheffield United mercredi.

Les Red Devils occupent actuellement la tête du championnat, avec deux points d'avance sur le deuxième, , qui a un match en retard.