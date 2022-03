Manchester United : Gary Neville donne un conseil à Rashford

L'attaquant anglais Marcus Rashford (24 ans) envisagerait de quitter son club formateur. Le FC Barcelone étant intéressé par l'acquisition de sa signature.

Une position que Gary Neville comprend parfaitement : "Je comprends le fait qu'il ne joue pas en ce moment, son rendement est mauvais", a-t-il déclaré à Sky Sports. "Il n'a plus confiance en lui. Personne ne sait ce qui lui est arrivé ».

L'article continue ci-dessous

« Rashford a besoin d’une régénération »

« Il semble complètement mal à l'aise et malheureux sur le terrain, a poursuivi l’ancien capitaine des Red Devils. Quand il est entré en jeu contre l'Atletico Madrid, encore une fois, on aurait dit qu'il n'y avait rien. Il a besoin d'aller jusqu'au bout de cette saison. Il doit se remobiliser et se régénérer. Vous savez, j'ai eu une période comme ça dans ma carrière de football à Manchester United. En 2000, j'ai dû aller jusqu'à l'été et réévaluer la situation. Peut-être que je n'étais pas aussi surveillé à l'époque ».

Neville a enchéri en indiquant que son compatriote a besoin de changer les idées et penser à autre chose : « J'ai l'impression que Marcus Rashford a besoin de partir cet été. Quatre semaines pour se remettre en question, réévaluer ce qu'il veut dans la vie, qui il veut autour de lui. Il doit réévaluer ce qui est important pour lui et recommencer à faire ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire jouer au football très bien avec cette liberté ».

Enfin, il a conclu en clamant qu’un départ de Rashford serait surtout une mauvaise nouvelle pour MU : "Il ne joue pas en toute liberté en ce moment. Je ne voudrais pas qu'un joueur de l'académie âgé de neuf ans, qui a beaucoup de talent, parte juste après sa première mauvaise période, même si cela fait probablement 12 à 18 mois maintenant."