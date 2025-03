Manchester United - Fulham : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Manchester United vs Fulham

Man United reçoit Fulham à Old Trafford en 8e de finale de la FA Cup. Amorim veut une réaction, Fulham rêve d’un exploit. Qui verra les quarts ?

Tenant du titre, Manchester United accueille Fulham ce dimanche à Old Trafford pour une place en quart de finale de la FA Cup. Un duel entre deux formations aux trajectoires contrastées mais qui espèrent poursuivre leur route dans la compétition.

Amorim veut une réaction de ses joueurs

Après un début de saison compliqué, Manchester United n’a plus le droit à l’erreur. Si les Red Devils ont souffert pour éliminer Leicester au tour précédent (2-1), ils ont montré des signes de regain avec une victoire arrachée contre Ipswich en Premier League. Malgré cela, leur entraîneur Ruben Amorim reste lucide sur la situation : "Je comprends que mes joueurs essaient, mais ils n’y arrivent pas. Je ne vais pas être impitoyable, mais nous ne pouvons pas gagner avec ce type de comportements."

Actuels 14e de Premier League, les Mancuniens savent que la FA Cup représente leur meilleure chance de sauver leur saison et de décrocher une qualification européenne. Amorim insiste sur la nécessité de solidifier son équipe : "Parfois, il faut perdre et être en difficulté pour grandir. J’ai appris à gérer cela et à maintenir l’énergie du groupe." Un état d’esprit qu’il espère voir se traduire sur le terrain contre Fulham.

Fulham, un outsider à ne pas sous-estimer

Face à eux, les Cottagers arrivent en confiance. Fulham a déjà fait tomber Wigan et Watford dans la compétition et reste sur une belle dynamique avec quatre victoires sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Rodrigo Muniz, auteur d’un doublé au tour précédent, sera encore une fois l’arme offensive numéro un des hommes de Marco Silva.

D’autant que les Londoniens excellent à l’extérieur. Ils ont remporté leurs quatre derniers déplacements et marqué au moins deux buts à chaque fois. Fulham espère ainsi briser la malédiction face à United, qui l’a battu à trois reprises depuis le début de la saison, dont une victoire mouvementée en FA Cup l’an dernier après l’expulsion d’Aleksandar Mitrovic.

Manchester United devra donc se méfier d’un adversaire en pleine confiance et montrer un autre visage que celui affiché ces dernières semaines pour poursuivre son parcours en FA Cup.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Manchester United - Fulham ?

La rencontre entre Manchester United et Fulham sera à suivre ce dimanche 2 mars 2025 à partir de 17h30 sur la chaine BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder partout avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Manchester United vs Fulham

FA Cup - FA Cup Old Trafford

Le match se jouera à Old Trafford dimanche, avec un coup d'envoi à 18h30, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe de Manchester United

Manchester United devra se passer de Patrick Dorgu, suspendu pour trois matchs après son carton rouge pour jeu dangereux.

Les Red Devils font également face à une longue liste de blessés : Lisandro Martínez, Amad Diallo, Luke Shaw, Jonny Evans et Mason Mount sont toujours indisponibles.

Kobbie Mainoo, Toby Collyer, Tom Heaton et Altay Bayindir ne devraient pas être remis à temps pour cette rencontre de FA Cup.

Infos de l'équipe de Fulham

De son côté, Fulham pourra compter sur Sasa Lukic, dont la suspension en Premier League (due à une accumulation de 10 cartons jaunes) ne s'applique pas en FA Cup.

En revanche, Emile Smith Rowe manquera ce match après s’être blessé à la cheville contre Crystal Palace. Reiss Nelson, Harry Wilson et Kenny Tete sont également absents, réduisant les options de Marco Silva en attaque et en défense.

La forme des deux équipes

Les précédentes confrontations

Classement