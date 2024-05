Manchester United fonce sur un jeune rennais

L'intérêt de United pour le prodige rennais Désiré Doué est « fort », selon Fabrizio Romano, mais les Red Devils devront faire face à la concurrence

Doué, 18 ans, figure sur la liste des transferts de Man Utd avant le mercato estival, mais il est également suivi par de nombreux autres clubs de premier plan. Selon le Daily Mail, le jeune virtuose est recherché par Man Utd, Arsenal, Tottenham Hotspur, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen.

Rennes réclamerait 40 millions d'euros pour le jeune Français. Doué a marqué quatre buts et délivré six passes décisives en 43 apparitions la saison dernière et Man Utd l'a désigné comme l'une de ses cibles principales pour la prochaine fenêtre. Les Red Devils s'intéressent également à Michael Olise, Amadou Onana et Jarrad Branthwaite, afin d'entamer une nouvelle ère sous le règne d'INEOS.

Une nouvelle ère pour United

Erik ten Hag pourrait également être licencié malgré sa victoire en finale de la FA Cup, Roberto De Zerbi, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino figurant parmi les remplaçants possibles du Néerlandais. L'expert en transferts Fabrizio Romano a fait le point sur l'avenir de Doue pour CaughtOffside. « Pour en revenir à United, nous avons vu qu'ils étaient liés, comme beaucoup d'autres clubs, à la merveille de Rennes, Desiré Doué, qui fait des performances fantastiques en Ligue 1 », écrit-il.

L'article continue ci-dessous

« Honnêtement, je pourrais citer six ou sept clubs intéressés par lui - l'intérêt est fort, mais il est très tôt. Il faut donc être patient sur ce dossier. Il est certain que plusieurs pays s'intéressent à lui, car il est considéré comme un très grand talent."