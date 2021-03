Manchester United - Ferguson révèle son plus grand regret

Le manager écossais s'est confié sur la décision la plus difficile qu'il ait eu à prendre lors de sa carrière à Old Trafford.

Sir Alex Ferguson a révélé le plus grand regret de son règne de 26 ans à Manchester United. Entre 1986 et 2013, L'Ecossais a fait de Manchester United le club le plus titré de l'histoire du football anglais.

Mais il a connu beaucoup de bas et de hauts, et il a admis qu'il se sentait toujours coupable d'avoir démantelé l'une de ses meilleures équipes au début de l'ère de la Premier League.

"En ce qui concerne les regrets, l'équipe de 1994 que j'avais, les quatre arrières semblaient vieillir ensemble, et c'est une chose terrible pour le manager parce que ces gars étaient fantastiques pour moi", a déclaré Ferguson lors d'une session de questions-réponses pour la promotion de son prochain documentaire Sir Alex Ferguson : Never Give In.

"Paul Parker, Steve Bruce, Gary Pallister, Denis Irwin : des joueurs fantastiques. Ils m'ont donné neuf ou dix ans et les preuves sont toujours sur le terrain de football. Ils ne le voient pas. Moi, je le vois.

"Le problème pour moi est de savoir ce que je dois faire. J'ai réussi à organiser un transfert pour eux, et ils en ont bien profité, mais leur dire a été très, très difficile."

L'ex-patron d'United a ajouté : "C'est la même chose quand on doit laisser partir de jeunes joueurs. Le processus était que l'entraîneur des jeunes et le responsable de l'aide sociale venaient avec le joueur que vous alliez laisser partir.

"Il n'a peut-être que 17 ou 18 ans. La façon dont nous l'expliquons est que nous essayons de lui trouver une équipe. Nous essayons de lui trouver un club et nous sommes désolés de devoir faire ça. C'est terrible.

"C'est la pire des choses, devoir laisser partir un jeune joueur. Toutes ses ambitions, ses espoirs et ses désirs sont de jouer pour Manchester United devant 75 000 personnes et d'aller en finale à Wembley.

"C'est l'ambition de tous les jeunes qui viennent à Manchester United, et quand vous lui enlevez ça, c'est une chose très douloureuse. Donc je détestais ça. Je détestais ça."

Ferguson a géré un total impressionnant de 1 500 matchs, toutes compétitions confondues, pendant son séjour chez les Red Devils, avec un taux de victoire de 60 %. L'homme de 79 ans a remporté 38 trophées, dont 13 titres de Premier League, deux Ligues des champions et cinq FA Cups.

Sir Alex Ferguson a également évoqué son souvenir le plus cher à Old Trafford, plaçant le premier triomphe des Red Devils en Premier League au-dessus des autres réalisations impressionnantes qu'il a pu partager avec les supporters.

Il a ajouté, à propos de la fin de l'attente de 26 ans du club pour un succès national en 1992-1993 : "Oh, le jour où nous avons gagné la ligue pour la première fois. Dieu tout-puissant ! Je ne pouvais pas sortir du parking !

"Il y en avait des milliers. J'y suis allé dans l'après-midi parce qu'ils voulaient être pris en photo avec le trophée et j'y suis allé vers trois heures. Il y en avait des milliers et je ne pouvais pas sortir de ma voiture, ils m'engloutissaient. C'était incroyable.

"Ce que vous avez fait ce jour-là, c'est satisfaire l'anxiété et le soulagement de 26 ans. C'est ce que je faisais ce jour-là. Ces supporters avaient souffert pendant 26 ans et finalement, ce jour-là, ils ont montré leur amour pour moi. Ils auraient pu me faire président ce jour-là !"