Manchester United - Ferguson révèle les caractéristiques qu'il cherchait chez les recrues

Du temps où il dirigeait Manchester United, le célèbre manager écossais recherchait des profils bien précis pour renforcer son équipe.

Sir Alex Ferguson affirme qu'il recherchait la détermination et l'instinct lorsqu'il s'agissait de recruter des joueurs pour Manchester United.

Le manager écossais a passé 27 ans à la tête de l'équipe d'Old Trafford après des passages à East Stirlingshire, St Mirren, Aberdeen et St Johnstone.

Il est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football et il admet qu'une partie de son succès est due à son œil pour trouver des joueurs qui partagent sa mentalité.

Il a déclaré au site Internet du club : "Je pense qu'on peut le diviser en plusieurs parties. Certains de mes joueurs étaient des footballeurs absolument naturels, avec un talent naturel. Mais il y avait d'autres joueurs qui partageaient ma détermination, qui n'étaient peut-être pas les meilleurs joueurs mais qui sont devenus les meilleurs joueurs, parce qu'ils avaient quelque chose en eux aussi.

"Je reviens à l'une de mes premières défaites en tant que manager, à 32 ans. Je ne m'y attendais pas. Je suis entré dans le match les yeux grands ouverts, en pensant que ça allait être facile. Nous avons perdu 5-2 contre Albion Rovers. J'étais le manager d'East Stirling, les joueurs étaient payés 5 £ par semaine, ou quelque chose comme ça.

"Je suis rentré à la maison et j'ai dit 'si je n'ai pas Alex Ferguson dans mon équipe, je ne vais pas réussir'. J'ai donc fait en sorte que mes joueurs aient une grande force mentale, à partir de ce moment-là."

Il ajoute : "Je crois en l'instinct. J'avais un bon instinct pour les joueurs et j'avais un bon instinct pour regarder les joueurs que je voulais peut-être acheter. Je savais qu'en regardant certains joueurs, je pouvais voir des traits qui me disaient qu'ils étaient des joueurs de Manchester United, ou d'Aberdeen, ou de St Mirren. Je pouvais voir cela chez certains joueurs que je regardais.

"L'instinct était vraiment important. L'instinct aussi, parfois, c'est de choisir l'équipe. Nous jouons contre certaines équipes et j'ai l'instinct de dire : 'Bon, je ne vais pas faire jouer certains joueurs. Je vais faire jouer d'autres joueurs'. Je ne dirais pas que c'est de l'intuition, je dirais que c'est de l'instinct."

Sous la direction de Ferguson, United a remporté 13 titres de Premier League et a soulevé la Ligue des champions à deux reprises. Ils ont également remporté cinq fois la FA Cup, quatre fois la Coupe de la Ligue et une fois la Coupe du monde des clubs.

Les presque trois décennies de Ferguson à la tête des Red Devils ont vu de nombreux joueurs aller et venir à Old Trafford. Parmi les recrues les plus remarquables, on peut citer Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, Wayne Rooney, Roy Keane, Rio Ferdinand, Ruud van Nistelrooy et Edwin van der Sar.