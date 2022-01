Manchester United fait tout pour retenir Cristiano Ronaldo

L’homme fort de Manchester United, Richard Arnold, doit rencontrer Cristiano Ronaldo dans les prochains jours pour des discussions sur l'avenir du joueur du côté d’Old Trafford. C’est ce que rapporte le Daily Star, en indiquant qu’il n’est pas sûr du tout que le quintuple Ballon d’Or aille au bout de son contrat avec les Red Devils.

MU abat sa dernière carte avec Cristiano Ronaldo

Manchester United a du mal à tenir son rang en Premier League cette saison. Mécontent du manque de compétitivité de son équipe et aussi et surtout du manque de rigueur des jeunes joueurs, Ronaldo est enclin à partir pour un challenge beaucoup moins contrariant. Sa frustration était d’ailleurs apparente lors du dernier match de championnat face à Brentford où on l’a vu s’agacer après avoir été remplacé en cours de match.

Le nouveau directeur général mancunien devrait s'asseoir avec Ronaldo dans les semaines à venir. Il va essayer de voir s’il y a moyen de réparer les choses et convaincre la star de l’équipe de continuer. Autrement, on tentera de trouver la meilleure solution pour se séparer en de bons termes.

A noter que CR7 ne sera pas présent le week-end lors de la sortie de MU contre West Ham en raison d'une blessure. Une blessure diplomatique ?