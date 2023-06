Manchester United et Cristiano Ronaldo, l’humiliation de trop !

Manchester United prévoit de faire subir un gros affront à son ancienne star, le Portugais Cristiano Ronaldo.

Manchester United envisage de confier au jeune Alejandro Garnacho son mythique maillot numéro 7, précédemment porté par Cristiano Ronaldo.

Garnacho héritier de Cristiano Ronaldo

Garnacho est pressenti pour récupérer donc cette prestigieuse tunique, selon le Manchester Evening News. Et si cela se vérifie, il serait le premier adolescent à le porter depuis Ronaldo en 2003. Le numéro 7 est resté vacant depuis que l'international portugais a rejoint Al-Nassr en janvier, et Garnacho porte actuellement le numéro 49.

Le jeune prodige argentin (18 ans) a connu une ascension fulgurante du côté Old Trafford et a fait ses débuts avec l’équipe première en avril 2022. Depuis, il a disputé 36 matches avec le club anglais, inscrivant cinq buts et délivré autant de passes décisives. Il a été nommé pour le prix Golden Boy 2023.

Le maillot n° 7 de United est emblématique - il a été porté par Ronaldo, George Best, Eric Cantona et David Beckham - mais il a aussi été un fardeau pour nombreux joueurs depuis le départ du Portugais pour le Real Madrid en 2009. Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay, Alexis Sanchez et Edinson Cavani l'ont porté depuis, six joueurs qui ont tous été décevants au club.

Garnacho espère continuer sur la lancée lors de la saison 2023-24 de United, et ce dès les matches de pré-saison contre Leeds, Lyon, Arsenal, Wrexham, le Real Madrid et le Borussia Dortmund. S’il a le 7 dans le dos, ça ne peut que le booster dans cette optique.