Manchester United : Erik Ten Hag répond à Pep Guardiola

Après le succès face à West-Ham, le Néerlandais a pris le temps de répondre aux compliments de Pep Guardiola à l'encontre de son équipe.

Rome n'est pas construit en un jour, Manchester United non plus. Cela va faire dix ans que Manchester United court après un nouveau titre de champion d'Angleterre et ces dernières saisons, les Red Devils ont été loin du compte. Cet été, un vent d'optimisme a soufflé dans le nord de l'Angleterre après l'arrivée d'Erik Ten Hag sur le banc de touche.

Ten Hag calme le jeu

Néanmoins, malgré la patte que souhaite imposé le Néerlandais, des limites ont été aperçues et notamment lors de la débâcle contre Manchester City au mois de septembre. Mais depuis, Manchester United et sur la bonne voie. Le 100e but de Marcus Rashford a permis à Manchester United de s'imposer 1-0 face à West Ham et de se rapprocher de la Ligue des champions.

Lors de son interview d'après-match, Erik Ten Hag n'a pas tari d'éloges à l'égard de son équipe, mais a admis qu'elle était loin d'être au point, après que Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, ait déclaré qu'elle "revenait" vendredi, sous-entendant que Manchester United serait bientôt à nouveau dans la lutte pour le titre de champion.

"Un long chemin à parcourir"

Interrogé sur les propos de Guardiola, Ten Hag a déclaré : "C'est un peu trop rapide. En deuxième mi-temps, je dois être critique, nous devons mieux gérer les choses. L'esprit est fabuleux, nous avons les qualités pour marquer des buts, le football offensif, l'efficacité nous devons l'améliorer. Si nous continuons, nous sommes dans la bonne direction mais pour les suivre, nous avons un long chemin à parcourir."

La dernière victoire de Manchester United contre West Ham les ramène à un point du top 4, avec un match en moins sur le quatrième, Newcastle. Ils sont cependant toujours à huit points du leader Arsenal, qui a battu Nottingham Forest 5-0 pour conserver sa première place, et à trois points de Tottenham, troisième, et six de Manchester City, deuxième.

Avant d'affronter l'Aston Villa d'Unai Emery dimanche prochain, Manchester United devra s'imposer par deux buts d'écart contre la Real Sociedad jeudi s'il veut terminer en tête de son groupe d'Europa League et éviter un tour de barrage qui le verrait affronter une équipe reversée de la Ligue des champions, à savoir le Barça, l'Atlético ou d'autres équipes de ce genre.