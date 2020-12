"Manchester United devrait prioriser le Top 4"

Mark Bosnich, l'ancien gardien de MU, salue les progrès de la bande à Solskjaer mais ne la voit pas capable viser le titre.

est revenu dans la course de haut de tableau en PL mais reste une équipe en «transition» et devrait donner la priorité à une place dans le Top 4, a déclaré Mark Bosnich.

Les Red Devils ont bien rebondi après un début de saison délicat 2020-2021 et figurent désormais à la 3e place au classement de la . L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer n’est qu’à cinq points du leader du classement qu'est et a aussi un match en retard par rapport à la formation de Jurgen Klopp.

Une étincelle a été ravivée sur le sol national, après avoir écrasé Leeds 6-2 à Old Trafford, et un record irréprochable a été préservé sur la route - avec cette capacité à se remettre des débuts de matches compliqués. Les morceaux semblent donc se mettre en place pour Solskjaer, dans ce qui reste une période de test pour toutes les parties concernées au milieu d'une pandémie mondiale en cours, et Bosnich voit des signes encourageants de progrès. L'ancien gardien des Red Devils tient cependant à ce que United évite de se voir trop beau, la qualification en pour 2021-22 restant un pas positif dans la bonne direction.

Il s'est confié à Sky Sports à propos des chances mancuniennes pour le titre: "Je ne dirais pas du tout qu'ils sont candidats. Je reviens sur ce dont nous avons parlé plus tôt dans la saison lorsque les choses ne se passaient pas si bien et que j’ai dit qu’il s’agissait d’une équipe en transition. Lorsque vous êtes dans cette phase, vous allez connaître les hauts et les bas d'une équipe qui grandit dans ce type de situation."

"Cette saison, une sensation peut se produire"

"Mais j'ajouterai que cette saison - cette année avec ce qui s'est passé dans le monde entier avec la situation Covid-19 - a rebattu les cartes pour pas mal de choses, et cela inclut aussi le football. Si vous regardez à travers les ligues, il n’y a personne, à l’exception peut-être de Liverpool, qui est revenu et qui s'est repositionné en grand favori pour le titre", a ajouté l'Australien.

"S'il y avait une saison où une grande sensation se produisait ou quelque chose qui sortait de l'ordinaire, ce serait cette saison. Je pense toujours que parmi toutes les équipes que les gens mentionnent comme des gagnants possibles, Manchester United pourrait être l'une d'entre elles. Je ne pense pas qu’ils le feront, je pense qu’ils doivent se consolider dans le top quatre, mais je ne les écarterais pas. Il est impossible que je dise non", a conclu l'Australien.

United va disputer un quart de finale de la Coupe Carabao contre , alors qu'ils continuent de courir plusieurs lièvres à la fois. Ils termineront l'année civile par des rencontres de Premier League contre Leicester et .