Manchester United dévoile son maillot extérieur avec Pogba

Manchester United a dévoilé son nouveau maillot pour les matches à l'extérieur de la saison prochaine. Paul Pogba est notamment mis en avant.

Paul Pogba fait partie des joueurs de choisis pour dévoiler le nouveau maillot extérieur du club pour la campagne 2019-2020 de la .



Le nouveau kit, conçu par adidas, s’inspire du Northern Quarter, quartier créatif de Manchester, et présente un coloris savonneux et un motif complexe. Ce motif est inspiré des différentes mosaïques situées autour du quartier Nord et est complété par une bordure noire.



Le milieu de terrain français a fait des vagues en déclarant qu'il était à la recherche d'un nouveau défi. Ces rumeurs n'ont été alimentées lorsque son agent, Mino Raiola, a déclaré qu'il travaillait sur un futur transfert.