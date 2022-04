Manchester United : De Gea tire la sonnette d’alarme

David de Gea a critiqué ses coéquipiers de Manchester United après leur défaite à Everton, ce samedi (0-1). Un revers de plus pour les Red Devils en cette saison qui ressemble de plus en plus à une campagne totalement ratée.

De Gea sent un MU résigné

Anthony Gordon a inscrit le seul but du match dès les premières minutes. A aucun moment, les Mancuniens n’ont été en mesure de répondre et recoller au score. Un manque de réaction indigne d’une formation de ce standing.

Cette énième contre-performance a provoqué la colère de David De Gea. Le gardien espagnol a été très véhément dans ses commentaires d’après match sur BT Sport : « Nous savions avant aujourd'hui qu'ils étaient en difficulté et à quel point cela allait être difficile. Nous ne marquons pas, nous ne nous créons même pas de bonnes occasions de marquer. Je ne sais pas quoi dire, pour être honnête. Nous ne sommes pas assez bons, c'est sûr. Ça va être très difficile maintenant d'être dans le top 4 ».

« Ils avaient plus envie que nous »

En effet, en perdant ce samedi, United risque de se retrouver à six points de la 4e place, et en ayant joué un match de plus que la plupart de ses concurrents. A sept journées de la fin, rattraper ce retard apparait de plus en plus hypothétique. Au lieu de disputer la Ligue des Champions, le club risque de se retrouver en Conférence Europa League.

"Bien sûr, ce n'est pas l'atmosphère idéale. Ils étaient fatigués, ils étaient nerveux, mais ils ont continué à se battre. Ils avaient plus d'envie que nous, ce qui n'est pas acceptable. C'est très triste de perdre aujourd'hui", a poursuivi avec consternation le portier ibérique.