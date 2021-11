Manchester United : Cristiano Ronaldo dans la lignée de Michael Jordan pour Solskjaer

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, était ravi de voir Cristiano Ronaldo venir une fois de plus à la rescousse. L'attaquant portugais a inscrit deux buts pour ramener un point vital en Ligue des champions contre l'Atalanta.

Ronaldo a permis à United de revenir au score lors de chacune de ses deux dernières sorties européennes, et il a attendu la fin du temps additionnel à Bergame pour égaliser à 2-2 mardi.

Solskjaer s'est tourné vers l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA pour établir une comparaison avec l'ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus, même s'il a admis qu'il n'était pas ravi de voir Ronaldo dépasser son propre nombre de buts pour les Red Devils.

CR7 comme "impact player"

"Nous avons continué, nous avons eu une bonne attitude, nous sommes en forme, nous avons fait la même chose qu'à Old Trafford, nous avons marqué un but et nous avons obtenu un point très important", a déclaré le manager à BeIn Sport après le coup de sifflet final.

"[Ronaldo] est incroyable, s'il y a quelqu'un sur qui vous voulez que le ballon tombe à la dernière minute, c'est lui. C'est le meilleur buteur du monde, et c'est difficile pour moi de dire ça parce qu'il vient de me dépasser avec ses deux buts, maintenant il a un but de plus pour Man Utd que moi, mais bravo !"

"Ce dernier but, pour nous, il est comme Michael Jordan pour les Chicago Bulls. Ce sont ces champions qui font les grandes équipes. Il devient de plus en plus bon avec nous. Personne ne peut remettre en question l'attitude et le caractère de ces joueurs, ils n'abandonnent jamais, et parfois nous jouons mieux que ce soir mais tant que je verrai cette attitude à chaque fois, la qualité viendra."

Solskjaer peut respirer

La victoire contre Tottenham le week-end dernier et ce match nul semblent avoir consolidé la position de Solskjaer, qui semblait moins sûre après la défaite 5-0 contre Liverpool.

Le Norvégien ne peut toutefois pas se reposer sur ses lauriers, car les matches importants continuent de se succéder en novembre.

Samedi, les Red Devils accueillent Manchester City à Old Trafford dans le derby mancunien, tandis qu'après la pause internationale, ils recevront Watford et Chelsea en Premier League, ainsi que Villarreal dans un match crucial de Ligue des champions.