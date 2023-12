Manchester United – Chelsea : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Chelsea est en déplacement chez Manchester United, mercredi, pour le compte de de la 15e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

La 15e journée de la Premier League anglaise a ouvert ses portes, ce mardi 05 décembre 2023 avec le match entre les Wolves et Burnley à partir de 20h30. Deux géants du championnat anglais, Manchester United et Chelsea se donnent rendez-vous à Old Trafford mercredi.

Man United en quête de rebond avant Bayern

Engagé pour la Ligue des champions de l’UEFA où il dispute une finale contre le Bayern Munich, mardi prochain, Manchester United (4e, du groupe A avec 4 points) connaît un début de saison compliqué en championnat. Les hommes d’Erik ten Hag sont actuellement logés à la 7e place de la Premier League avec 24 points après 14 journées disputées. Battus par Newcastle le weekend, les Red Devils envisagent de battre les Blues pour se relancer.

De son côté, Chelsea (10e, 19 points) qui traverse également un début de saison cauchemardesque, tentera d’enchaîner. Vainqueur de Brighton (3-2) lors de la précédente journée de championnat, les Blues souhaiteraient poursuivre sur la même lancée. En effet, les hommes encadrés par Mauricio Pochettino envisagent de mettre en doute Manchester United avant ses matchs contre Bournemouth (samedi en championnat) et contre le Bayern Munich (mardi en LDC).

Horaire et lieu du match

Manchester United – Chelsea

15e journée de Premier League

Lieu : Old Trafford

A 21h15 française

Les équipes probables du Manchester United – Chelsea

Manchester United: Onana - Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Dalot - Mainoo, McTominay, Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford - Hojlund

Chelsea: Sanchez - Badiashile, Thiago Silva, Colwill, R. James - Fernandez, Caicedo - Sterling, Palmer, Mudryk - Jackson

Sur quelle chaîne suivre le match Manchester United – Chelsea

La rencontre entre Manchester United et Chelsea sera à suivre ce mercredi 06 décembre 2023 à partir de 21h15 sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.