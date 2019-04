Manchester United-Chelsea 1-1, Chelsea remercie De Gea

MU et Chelsea n'ont pu se départager ce dimanche après un duel animé. David De Gea a commis une erreur qui a couté deux points aux siens.

36e journée de

- : 1-1

Buts : Mata (11e); Mikel Alonso (43e)

Décidément, les concourants pour une place dans le Top 4 en Premier League ont du mal en cette fin de saison à enchainer les bons résultats. En cette antépénultième journée, aucune formation situant entre la 3e et la 6e place n'est parvenue à l'emporter. Après que et ont été battus, Chelsea (4e) et Manchester United (6e) ont dû, eux, se quitter sur un score de parité. Un résultat qui n'arrange bien sûr aucune des deux formations.

United plombé par De Gea

L'équipe qui aura le plus de regrets à l'issue de cette empoignade c'est Manchester United. Parce que la bande à Solskjaer a mené au score rapidement grâce à une réalisation de Juan Mata, mais aussi et surtout parce qu'elle a encaissé un but parfaitement évitable à la 43e minute de jeu. Une réalisation signée par Mikel Alonso, auteur du geste qu'il fallait dans la zone de vérité, mais qui n'aurait pas été possible sans le concours de David De Gea. Le gardien ibérique s'est loupé sur la tentative d'avant, en repoussant dans les pieds d'un adversaire un tir lointain d'Antonio Rudiger alors qu'il avait toute latitude pour s'emparer du cuir ou alors l'éloigner bien loin de sa cage..

3 - David de Gea has made three errors leading to goals in his last four games in all competitions for Manchester United - as many as in his previous 123 matches combined for the Red Devils. Sloppy. #MUNCHE pic.twitter.com/Tbq59cYSU7 — OptaJoe (@OptaJoe) 28 avril 2019

Cet impair de De Gea a couté cher à MU et il est possible qu'il lui coute la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Cela étant, au vu de la physionomie du match, le résultat est plutôt équitable. Les deux rivaux ont eu chacun des temps forts, ainsi que des passages à vide. Et en fin de partie, la décision aurait pu basculer de chaque côté. N'était-ce les interventions salvatrices de Rojo (93e) et de Pedro (97e). De Gea a aussi réalisé un arrêt important devant Higuain juste avant le gong (97e), mais il n'est pas sûr que cela suffise à effacer sa boulette.

À la suite de ce nul, Chelsea maintient une avance de trois points sur MU au classement. Les Blues restent maitres de leur destin en vue d'une qualification pour la Ligue des Champions. Les Red Devils, eux, semblent être bien partis pour connaitre une deuxième saison consécutive sans la C1. Difficilement concevable pour un club de ce rang et tous ses supporters.