Manchester United – Cavani dans les pas d'Ibrahimovic

Edinson Cavani a inscrit son premier but avec Manchester United face à Everton ce qui le place dans le sillage de Zlatan Ibrahimovic. Explications.

Ce samedi, se déplaçait à Goodison Park pour y affronter . Menés au score, les Red Devils ont finalement renversé la vapeur avec un doublé de Bruno Fernandes et un but d'Edison Cavani au bout du temps additionnel pour finalement l'emporter 3 buts à 1.

C'est le premier but de l'attaquant uruguayen sous ses nouvelles couleurs qui a joué jusqu'ici cinq matches (trois en et deux en ).

Agé de 33 ans et 267 jours, Edison Cavani devient avec cette réalisation le plus vieux joueur à inscrire son premier but en Premier League depuis un certain Zlatan Ibrahimovic en août 2016. L'attaquant suédois, qui jouait également à Manchester United, était âgé de 34 ans et 316 jours lorsqu'il a fait trembler pour la première fois de sa carrière les filets en Premier League.