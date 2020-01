Manchester United, Bruno Fernandes : "Écrire mon histoire, pas celle de Cristiano Ronaldo"

Le milieu de terrain portugais a révélé être un fan des Red Devils depuis le passage de Cristiano Ronaldo mais ne veut pas être comparé à lui.

Recruté à prix d'or par , Bruno Fernandes est très attendu par les supporters des Red Devils. Déjà courtisé l'été dernier, l'international portugais arrive finalement fin janvier dans le nord de l' et sera chargé de porter le milieu de terrain des Red Devils en l'absence de Paul Pogba. Les attentes seront très élevées pour le meilleur buteur et passeur du Sporting l'an dernier. Pour le site de Manchester United, Bruno Fernandes a donné ses premiers mots comme Red Devil et est fier de rejoindre ce grand club.

"Je me sens très bien et je suis très heureux d’être ici. C’est un honneur pour moi de représenter ce club et un rêve devenu réalité. Oui, c'était mon rêve de jouer en et heureusement pour moi, mon rêve est aussi de jouer pour Manchester United. Je suis vraiment excité. Je veux aider tout le monde et apprendre des joueurs expérimentés. Je suis vraiment excité. Je veux jouer et pouvoir jouer le plus tôt possible et donner le meilleur de moi-même", a expliqué l'international portugais.

"CR7 a dit de bonnes choses sur moi à Solskjaer"

Le nouveau milieu de terrain de Manchester United a confessé être un fan du club depuis le passage de Cristiano Ronaldo, mais ne veut pas être comparé à ce dernier : "J'ai vu beaucoup de matchs au parce qu'ils y montrent les matchs et j'ai suivi Manchester United davantage quand Cristiano était ici. C'est un grand joueur et je le vois comme une idole et je veux être dans une forme similaire à celle que Cristiano Ronaldo a montré ici.

"Le Sporting a fait un match amical contre Manchester United et il a très bien joué comme il le fait toujours et bien sûr, les fans étaient enthousiasmés par lui. Maintenant, je veux écrire mon histoire, différente de celle de Cristiano Ronaldo parce qu'il est le meilleur joueur du monde. Il a joué 15 ans au sommet et c'est difficile de le faire, mais je veux faire de mon mieux pour écrire mon nom dans l'histoire de Manchester United", a ajouté Bruno Fernandes.

L'international portugais a avoué s'être renseigné auprès de son compatriote sur son nouveau club : "Oui, j'ai parlé de Manchester United avec Cristiano. Il vient de dire de bonnes choses sur United. Il a dit qu'il a commencé à vivre son rêve ici et qu'il a commencé à être un très bon joueur ici. Je pense qu'il est content de mon transfert et j'ai aussi parlé avec Ole Gunnar Solskjaer et il a dit qu'il avait interrogé Cristiano à mon sujet et qu'il avait dit de bonnes choses sur moi, ce qui est bien. Cristiano joue avec moi en équipe nationale et il me connaît, et pour moi, c'est une bonne personne. Je veux suivre ses pas".