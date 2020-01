Manchester United, Boubakary Soumare pourrait être la réponse au problème Pogba

Le joueur de 20 ans attire l'attention de toute l'Europe, le LOSC devant mettre un prix élevé sur son jeune joueur qu'il pourrait vendre en janvier.

Le a pris la mauvaise habitude de laisser partir les talents de son centre de formation ces dernières années. Après la perte de Kingsley Coman, actuellement au , les Parisiens ont vu Dan-Axel Zagadou, Moussa Diaby et Moussa Dembele, pour n'en nommer que quelques-uns, tous partir pour atteindre le succès ailleurs, mais la perte du milieu de terrain Boubakary Soumare pourrait être celle qui les frappe le plus durement.

Jouant actuellement avec , le joueur de 20 ans a refusé de signer en professionnel du côté du Parc des Princes en faveur d'un départ dans le nord de la à l'été 2017, séduit par l'idée de pouvoir jouer rapidement en première équipe, et n'a pas regardé en arrière depuis . "Quand nous l'avons vu au début, nous nous demandions qui était ce joueur", a expliqué à France Football Patrick Collot, ancien patron de l'équipe de réserve de Lille. "Il dégage vraiment du calme et un très haut niveau de qualité technique pour un milieu de terrain, ainsi que de la vitesse et de la puissance. Nous avons vu qu'il allait atteindre un niveau élevé très rapidement."

Et il l'a fait, ayant déjà accumulé plus de 60 apparitions pour le vice-champion de France en titre, dont six cette saison en . Par conséquent, il a vu sa réputation augmenter à tel point qu’il est désormais surveillé par une multitude de clubs européens de premier plan. En effet, parmi tous les jeunes prospects qui exercent actuellement leur métier en France, le dynamique milieu de terrain est peut-être le plus susceptible de partir en janvier, la presse locale suggérant qu'une vingtaine de scouts ont été dépêchés sur une base hebdomadaire simplement pour suivre ses progrès.

est l'un des clubs les plus intéressés par ses services, qui pourraient être atteints pour environ 60 millions d'euros, tandis que le et Valence ont également gardent un œil sur lui. Mais c'est la qui fait le plus appel au grand espoir. Les Wolves ont essayé et échoué à le signer cet été, mais pourraient à nouveau bouger, tandis que et sont également crédités d'un intérêt pour le joueur, qui a deux ans et demi de contrat, lui qui a déjà été prolongé une fois depuis son arrivée au LOSC.

Vendre Soumare pourrait offrir à Lille une solution rapide pour équilibrer leur budget précaire, bien que le président Gérard Lopez n'ait pas caché qu'il croit beaucoup en l'ancien du PSG. "Il est l'un des meilleurs de son métier", a-t-il déclaré à Voix du Nord en octobre. "Il est technique, avec une puissance physique incroyable et gagne beaucoup de possession. C'est un n°6 ou 8 moderne. On le verra très bientôt dans l'équipe de France. Il a une vision claire de l'endroit où il veut aller et il travaille très dur pour y arriver."

Bien que cela puisse facilement être décrypté comme un compliment avant le transfert pour un joueur qui n'a encore joué que quatre fois pour l'équipe nationale au niveau des moins de 21 ans, ceux qui ont été témoins de ses performances de près attestent de ses qualités. "Je suis avec lui depuis deux ans et c'est déjà un joueur très complet", a expliqué le sélectionneur des U21, Sylvain Ripoll. "Il a également cette capacité à s’adapter car‘ Bouba ’peut jouer dans un milieu de terrain à deux ou trois joueurs. Et il gagne en confiance et en maturité tout le temps."

Et, avec l’avenir incertain de ses compatriotes Paul Pogba et Tanguy Ndombele à Old Trafford et au Tottenham Hotspur Stadium respectivement, il est facile de voir Soumare, un joueur du même type, combler le vide dans un des deux clubs. "Il a dominé Ndombele la saison dernière", a souligné Lopez, se souvenant d'un match nul 2-2 dans lequel il a excellé, marquant son premier - et jusqu'à présent unique - but en professionnel. "Et Ndombele n'est pas n'importe qui, puisqu'il a signé pour Spurs. Bouba ira également dans un grand club."

Bien que ses performances lui aient valu des comparaisons avec Pogba, quelque chose qu'il apprécie sans aucun doute après avoir regardé des vidéos du vainqueur de la pour s'inspirer, son style de vie rappelle plus celui de la célèbre star de N’Golo Kante. "Il vient d'une famille à son image, vous respectez tout le monde et vous ne vous faites pas remarquer", a indiqué Luca Spurio à France Football, ancien coéquipier de jeunesse au , où il a évolué pendant cinq ans avant de rejoindre le PSG en 2011. "Il est très axé sur la famille et est toujours très attaché à son quartier. C'était et c'est toujours son petit cocon. Dès qu'il a le temps, il revient."

"Bouba est simple: c'est voir la famille, voir des amis ou jouer au football." Donc, s'il n'y a pas de questions sur sa technique, son industrie ou sa mentalité, où Soumare peut-il s'améliorer? "Il n'exprime que 40% de son potentiel", estime son entraîneur, Christophe Galtier. "Il doit encore améliorer sa lecture défensive, en particulier sur ce qui se passe derrière lui. Mais cela viendra avec plus de matches." Si Soumare est vraiment à moins de la moitié de sa capacité, il sera un digne ajout à n'importe quel club et un nom qui deviendra bien plus familier avant la fin de l'année.