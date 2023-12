Manchester United - Bayern : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Manchester United et le Bayern Munich s’affrontent mardi à l’occasion de la 6e journée de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Les phases de groupes de la Ligue des Champions 2023-2024 arrivent à leur terme. Pour l’ultime journée du premier tour dans le groupe A, Manchester United reçoit le Bayern Munich à Old Trafford mardi. Dos au mur, les Red Devils vont tenter d’aller chercher la qualification en 8es de finale face aux Bavarois.

Un Manchester en sursaut face à la furie du Bayern

Rien ne marche pour Manchester United cette saison. Largué en Premier League, le club est également dans le dur en Ligue des Champions. Les hommes d’Erik Ten Hag sont derniers du groupe A avec quatre points en cinq journées. Toutefois, les Red Devils peuvent toujours se qualifier au prochain tour. Pour cela, il faudra battre le Bayern Munich mardi. Par contre, Manchester United n’a plus son destin en mains car la victoire d’une des deux autres équipes (Copenhague et Galatasaray), éliminerait d’office les Red Devils de la compétition reine des clubs. Les hommes de Ten Hag doivent alors battre le Bayern et espérer un nul dans l’autre rencontre pour valider sa qualification. Une tâche qui s’annonce compliquée au vu de la détermination affichée par ces équipes dans la compétition.

Premier du groupe, le Bayern Munich a déjà validé sa qualification et ne peut même plus perdre sa première place. En outre, les Bavarois ont remporté tous leurs matchs en Ligue des Champions cette saison et ne comptent pas mettre fin à cette série. Les Munichois restent en plus sur une humiliation subie en Bundesliga ce weekend (défaite 5-1 contre l’Eintracht Frankfurt). Un revers que les hommes de Thomas Tuchel ont à cœur de faire oublier à leurs fans en s’imposant face à Manchester United.

Horaire et lieu du match

Manchester United – Bayern Munich

6e journée de Ligue des Champions

Lieu : Old Trafford

A 21h française

Les compos probables du Manchester United – Bayern

MU : Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Varane, Shaw; McTominay, Mainoo; Antony, Fernandes, Rashford; Hojlund

Bayern : Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro; Goretzka, Kimmich; Musiala, Muller, Sane; Kane

Sur quelle chaîne suivre le match Manchester United – Bayern

La rencontre entre Manchester United et le Bayern Munich sera à suivre ce mardi 12 décembre 2023 à partir de 21h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédié du groupe, BeIN Connect.