Ce jeudi soir se déroulait le choc entre le FC Barcelone et Manchester United comptant pour les 16es de finale retour de la Ligue Europa.

Lors du match aller, au Camp Nou, les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 2 buts partout. Marcos Alonso et Raphina avaient marqué pour Barcelone et Rashford avait inscrit le but mancunien. Koundé, avait marqué un but contre son camp.

Cette fois, c'est Robert Lewandowski qui a ouvert les hostilités. L'international du Barça marquait sur penalty. Bruno Fernandes ayant accroché Alejandro Baldé dans la surface de réparation.

1-0, le score au repos, où le constat était très simple. Le penalty catalan avait éteint Old Trafford. Manchester United allait devoir changer sa manière de jouer, car à la pause, le FC Barcelone était qualifié.

Mais Fred relançait ce match en marquant un but du pied droit dès le début de la deuxième période après avoir été trouvé par Bruno Fernandes. 1-1 dès l'entame de la seconde période.

Vers l'heure de jeu, Koundé reprenait parfaitement le ballon de la tête sur un centre de De Jong et c'est le portier mancunien David De Gea qui sortait le ballon sur un arrêt de grande classe.

Manchester United prenait ensuite l'avantage à un quart d'heure de la fin grâce à Antony. Fred osait une frappe depuis l'entrée de la surface de réparation. Sa frappe était repoussée par De Jong et le ballon revenait dans les pieds du Brésilien pour le 2-1.

2-1, ce sera d'ailleurs le score final et Manchester United élimine le Barça !