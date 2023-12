Manchester United - Aston Villa : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Manchester United et Aston Villa s’affrontent mardi dans le cadre de la 19e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

La Premier League aborde le Boxing Day comme à l’accoutumée au lendemain de la Noël. Au programme du cadeau de Noël des fans du championnat anglais cette année, figure un alléchant Manchester United – Aston Villa. Les deux équipes vont se défier pour le compte de la 19e journée de Premier League.

Man Utd - Aston Villa, un match aux enjeux divers

Défait par West Ham lors de la précédente journée (2-0), Manchester United a une énième occasion de changer la donne. En effet, les Red Devils sont au bord de la crise avec une accumulation de résultats décevants ces dernières journées. Sur leurs cinq derniers matchs en Premier League, les hommes d’Erik Ten Hag ne comptent qu’une seule victoire (1 nul, 3 défaites). Manchester United occupe la 8e place du championnat anglais et est largué dans la course à l’Europe. Mardi face à Aston Villa, les Red Devils auront l’occasion de stopper l’hémorragie devant leur public. Une opération qui ne sera pas aisée face à l’une des équipes en forme du moment.

Aston Villa réalise une campagne de rêve cette saison. Sous l’impulsion d’Unai Emery, les Villans tutoient le haut de tableau. Aston Villa (39pts) est actuellement 3e de Premier League à égalité avec Liverpool, 2e, et à un point du leader, Arsenal (40pts). En outre, les Villans n’ont perdu aucun de leurs cinq derniers matchs sur la scène domestique (3 victoires, 2 nuls). Les hommes d’Unai Emery ont même frappé fort en s’imposant successivement contre Manchester City et Arsenal, 1-0 à chaque fois. Une victoire contre les Red Devils mardi permettrait aux Villans de prendre provisoirement la première place du championnat. Une occasion en or qu’Aston Villa ne compte certainement pas manquer.

Horaire et lieu du match

Manchester United – Aston Villa

19e journée de Premier League

Lieu : Old Trafford

A 21h française

Les compos probables du Manchester United – Aston Villa

Man Utd : Onana; Dalot, Evans, Varane, Reguilon; McTominay, Eriksen; Antony, Fernandes, Garnacho; Rashford

Aston Villa : Martinez; Konsa, Carlos, Lenglet, Moreno; Zaniolo, McGinn, Luiz, Ramsey; Diaby, Watkins

Sur quelle chaine suivre le match Man Utd – Aston Villa

La rencontre entre Manchester United et Aston Villa sera à suivre ce mardi 26 décembre 2023 à partir de 21h sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal.