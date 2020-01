Manchester United accélère pour Emre Can

La direction de Manchester United serait passé à l’offensive pour le recrutement du milieu allemand de la Juve, Emre Can.

Emre Can pourrait bien devenir le premier transfuge de en cette période de mercato hivernal. Selon le site anglais ESPN, le club anglais ne devrait pas tarder à formuler une offre en bonne et due forme pour le milieu international allemand.

Si les responsables mancuniens ont décidé de s’activer sur ce dossier, c’est parce qu’ils ont perdu dernièrement deux éléments importants dans l’entrejeu. Scott McTominay et Paul Pogba seront éloignés des terrains pendant un bon moment pour cause de blessures.

Un ancien de à MU ?

Emre Can est sous contrat avec la (jusqu'en 2022). Mais il n’y joue quasiment plus. Depuis que Maurizio Sarri est sur le banc de la Vieille Dame, l’Allemand doit se contenter des bribes de matches (7 matches cette saison). À plusieurs reprises, il a d’ailleurs exprimé son intention de changer d’air si sa situation personnelle ne s’arrangeait pas.

La seule inconnue qui demeure c’est la perspective d’enfiler la tunique des Red Devils pour un joueur qui a porté celle des Reds. En effet, Emre Can a joué à Liverpool entre 2014 et 2018. Et il n’y a plus eu de joueur passé par les deux clubs depuis un certain Michael Owen.