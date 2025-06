Manchester City - Wydad Casablanca : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Manchester City vs WAC Casablanca

Le grand jour pour Rayan Cherki ! Le prodige français fait ses grands débuts avec Manchester City en Coupe du Monde des Clubs face au Wydad.

Rayan Cherki n'a pas attendu longtemps pour se retrouver sous les feux des projecteurs. À peine transféré, le prodige français s'apprête déjà à disputer son premier match officiel avec Manchester City ce mercredi, face au Wydad Casablanca, pour une entrée en matière très attendue en Coupe du Monde des Clubs.

La folie Cherki a déjà conquis l'Angleterre

Avant même d'avoir touché un ballon en compétition, le jeune Français a déclenché un engouement assez incroyable outre-Manche. Portée par une communication habile de Manchester City, qui a distillé ses gestes techniques à l'entraînement sur les réseaux sociaux, et par la personnalité "cash et naturelle" du joueur, la "folie Cherki" a rapidement pris. Pep Guardiola lui-même a été vu enlaçant avec enthousiasme sa nouvelle pépite après un but spectaculaire à l'entrainement. L'attente est immense, à la hauteur d'un talent que des légendes comme Thierry Henry ont qualifié d'unique.

L'étincelle attendue pour un City en reconstruction

L'arrivée de Cherki n'est pas qu'un coup marketing. Pour un Manchester City sorti d'une saison 2024-2025 décevante (seulement un Community Shield) et en pleine reconstruction, il incarne le nouvel élan, l'étincelle créative capable de succéder à l'icône Kevin De Bruyne. Après une saison pleine à Lyon, où il a compilé buts et passes décisives, il arrive avec la confiance et la mission de dynamiter les défenses adverses. Ce premier match est la première page de ce nouveau chapitre, pour lui comme pour son club.

Le Wydad, premier témoin du phénomène

Face à lui, le Wydad Casablanca, géant du Maroc mais en difficulté sur la scène continentale récemment, fait figure de sparring-partner. Pour Cherki, c'est l'adversaire idéal pour une première sans pression écrasante. Si le résultat semble joué d'avance, l'essentiel sera ailleurs. Tous les regards seront braqués sur ses premiers ballons, ses premiers dribbles, les premières esquisses de son art sous la direction de Guardiola. L'artiste entre en scène, et le spectacle ne fait que commencer.

Ici, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Manchester City - Wydad Casablanca ?

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Manchester City et le Wydad Casablanca sera disponible en direct et en streaming en ligne via DAZN, qui diffuse gratuitement les 63 matchs de la Coupe du Monde dans le monde entier.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Horaire et lieu du match Manchester City - Wydad Casablanca

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Grp. G Lincoln Financial Field

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Manchester City et Wydad Casablanca se jouera au Lincoln Financial Field à Philadelphia, Pennsylvania, États-Unis.

Il commencera à 18h00, heure française, le mercredi 18 juin 2025.

Infos et compositions des équipes

Infos de l'équipe de Manchester City

Après une fin de saison 2024-2025 à oublier, Manchester City veut se relancer à l’occasion de son entrée en lice au Mondial des clubs face aux Marocains du Wydad Casablanca.

L’équipe de Pep Guardiola affiche un visage légèrement renouvelé avec plusieurs recrues estivales qui pourraient faire leurs débuts : Rayan Aït-Nouri, Tijjani Reijnders et Rayan Cherki sont tous pressentis pour intégrer le groupe. Alors que des tests plus relevés se profilent dans les phases à venir, Guardiola pourrait opter pour une rotation, en laissant souffler certains cadres.

Absent une bonne partie de la saison dernière, Rodri postule pour un retour dans le onze de départ afin de retrouver du rythme. En revanche, Mateo Kovačić, touché au talon, est forfait pour toute la compétition. John Stones, malgré des pépins physiques persistants, a bien effectué le déplacement.

Infos de l'équipe de Wydad Casablanca

Le Wydad Casablanca s’est activé sur le marché avant ce grand rendez-vous, avec plusieurs recrues susceptibles d’être alignées dès le premier match. Parmi elles : Bart Meijers, Stéphane Aziz Ki et l’expérimenté Nordin Amrabat, bien connu des suiveurs anglais pour ses passages à Watford et Hull City.

Le club marocain devrait miser sur son engagement, sa combativité et une certaine flamboyance pour tenter de créer la surprise dès son entrée en matière face au géant européen.

