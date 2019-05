FA Cup - Manchester City-Watford (6-0), Manchester City s'offre un triplé historique !

En domptant Watford en finale (6-0), Manchester City s'est adjugé la FA Cup pour signer un triplé inédit dans l'histoire du foot anglais.

Aussi curieux que cela puisse paraître, personne, en , n'avait réussi un retentissant triplé. est donc entré dans l'histoire, ce samedi soir, en s'adjugeant la après la et la , auxquelles s'ajoute le plus modeste Community Shield, confirmant un peu plus que cette équipe a bien sa place dans le Panthéon du football anglais.

On s'en doutait un peu, mais face à cette machine huilée qui a joué l'esprit libre après son sacre de champion, il n'y pas eu de match contre . Les Hornets avaient concocté un bloc bas pour tenter de résister le plus longtemps possibles aux assauts du champion : ils ont tenu une petite demi-heure.

Bernardo Silva a plané sur Wembley

David Silva, moins en vue ces dernières semaines que son homologue Bernardo, a débloqué la situation sur une action pleine d'abnégation, où son tir croisé a fait mouche (1-0, 26e). Dès lors, un autre rapport de force a commencé. Sans alternative, Watford a vu les vagues se succéder et a fini par craquer dans les grandes largeurs. Avant la pause, Gabriel Jesus a doublé la mise en reprenant de façon autoritaire un centre délicieux de Bernardo Silva (2-0, 38e).

L'attaquant brésilien, qui a vécu une saison assez contrastée, a illuminé son après-midi d'un doublé en concluant une offrande de Kevin De Bruyne sur le quatrième but des Citizens (4-0, 68e). Mais juste avant cela, De Bruyne avait déjà montré toute sa virtuosité en scorant lui aussi, après avoir effacé Gomes d'une feinte de corps géniale (3-0, 61e). Bref, les Hornets avaient hâte que cette finale se termine mais la dernière demi-heure a tourné au vinaigre après le réveil de Raheem Sterling, joueur offensif le plus discret jusqu'alors.

L'article continue ci-dessous

L'international anglais s'est trouvé à la réception d'une nouvelle offrande de l'impeccable Bernardo Silva (5-0, 81e) - qui a plané sur Wembley comme sur sa saison -, avant de clore le festival sur un dernier caviar, signé De Bruyne cette fois-ci (6-0, 87e). Pep Guardiola peut exulter. L'air de "Wonderwall" d'Oasis n'a pas fini de raisonner de l'autre côté de la Manche...