Manchester City voudrait récupérer Jadon Sancho

Selon la presse allemande, Manchester City serait en concurrence avec United pour s’attacher les services de son ancien joyau, Jadon Sancho.

Le talentueux milieu offensif anglais, Jadon Sancho, a passé deux ans à City durant son adolescence avant de prendre la direction de de en 2015. Il a quitté les Eastlands, mais c’est peut-être mieux y retourner.

Selon le quotidien Bild, les responsables mancuniens ont déjà rencontré les responsables du pour discuter d'un transfert, mais United n'est pas la seule équipe de Manchester "très intéressée" par la signature de Sancho. City est également entré dans la danse.

Les deux clubs devraient payer au moins 100M€ s’ils veulent recruter le joueur de 19 ans, qui a marqué 18 buts et offert 30 passes décisives en 69 participations avec les Schwarzegelben. Rien que cette saison, Sancho a marqué trois fois et a délivré six « assists » en huit matches.

Pour rappel, en 2018, le BVB avait dû débourser 11M€ pour enrôler la pépite anglaise. Un investissement que les Allemands n’ont absolument pas regretté depuis.