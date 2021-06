Manchester City va aligner 116 millions d'euros pour Harry Kane

L'international anglais est la principale cible de Pep Guardiola alors que les champions de Premier League recherchent un remplaçant à Agüero.

Manchester City devrait intensifier son intérêt pour Harry Kane, les champions d'Angleterre devant faire une première offre officielle pour l'attaquant de Tottenham. Des sources du club ont déclaré à Goal que Manchester City n'avait pas encore fait d'offre officielle au milieu des informations faisant état d'une offre de 116 millions d'euros. Mais le joueur de 27 ans est la principale cible de City cet été, Pep Guardiola souhaitant ajouter l'international anglais à une équipe qui a remporté la Premier League et atteint la finale de la Ligue des champions.

Le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City, Sergio Agüero, va quitter le club à la fin du mois au terme de son contrat actuel et va rejoindre gratuitement le FC Barcelone, club avec lequel il s'est déjà engagé et a déjà été présenté, laissant Gabriel Jesus comme le seul avant-centre de métier du club anglais. Bien qu'il ait été privé de l'Argentin pendant une grande partie de la saison dernière en raison de blessures et de maladies et qu'il s'appuie en grande partie sur un faux neuf, Guardiola veut un nouveau numéro neuf.

Erling Haaland du Borussia Dortmund est une autre cible potentielle, mais le club de Bundesliga a insisté sur le fait que le Norvégien n'était pas à vendre cet été et il faudra sortir une très grosse somme pour convaincre le club allemand de lâcher sa pépite dès ce mercato. Dans le dossier Harry Kane, il y a un problème majeur. L'attaquant anglais a signé il y a trois ans une prolongation de contrat de deux ans qui le lie au club du nord de Londres jusqu'en 2024.

Kane bloqué par Tottenham ?

Le président des Spurs, Daniel Levy, voudrait garder son attaquant vedette, qui a été avec le club tout au long de sa carrière professionnelle, bien qu'il ait eu des prêts à Leyton Orient, Millwall, Norwich et Leicester avant d'exploser chez les Spurs. La situation de Tottenham est compliquée par le fait qu'ils sont toujours à la recherche d'un entraîneur pour la saison prochaine après le départ de José Mourinho, qui a été limogé en avril, et la nomination d'un entraîneur intérimaire.

L'article continue ci-dessous

L'attaquant anglais n'a pas déclaré publiquement qu'il voulait quitter le club mais il n'a pas caché son désir de vouloir remporter des trophées. Harry Kane a raté une chance en or de remporter un premier trophée avec les Spurs lorsque ces derniers ont été battus par Manchester City lors de la finale de la Carabao Cup en avril, quelques jours après le départ de José Mourinho, alors qu'ils ont également raté la qualification pour la Ligue des champions.

Les Spurs disputeront l'Euro Cup II la saison prochaine. Une raison supplémentaire pour Harry Kane de vouloir quitter son club formateur afin de jouer la plus prestigieuse compétition européenne alors qu'il est dans la force de l'âge. Il a également révélé dans une interview avec l'ancien international anglais Gary Neville qu'il pensait qu'avoir Kevin De Bruyne à ses côtés serait un "rêve". Un "rêve" qui pourrait se réaliser dès cet été.