Kane sera titulaire pour l'Angleterre face à la République tchèque

Peu inspiré depuis le début de l'Euro, Harry Kane sera de nouveau aligné d'entrée pour le troisième match du groupe D, assure Gareth Southgate.

Harry Kane débutera le match crucial de l'Angleterre pour l'Euro 2020 contre la République tchèque, a confirmé le manager Gareth Southgate. Les Three Lions ont besoin d'au moins un point pour assurer leur place en huitièmes de finale, après avoir battu la Croatie 1-0 et fait match nul sans but contre l'Écosse.

Dans les deux rencontres, Kane a été discret, poursuivant une tendance qui s'est prolongée pendant de nombreux matchs. Cela a donné lieu à des critiques à l'encontre de l'attaquant de Tottenham, que Southgate continue de soutenir.

A la question de savoir si Kane gardera sa place dans le onze de départ, Southgate a répondu : "Vous pouvez le supposer, oui, absolument. Il est fondamental, non seulement pour les buts qu'il marque, mais aussi pour la construction du jeu et tout ce qu'il apporte.

"Je sais que l'on se pose beaucoup de questions à son sujet en ce moment, mais il a déjà vécu cela 100 fois et j'ai répondu à cette question dans ce rôle plusieurs fois par le passé et il a marqué les buts qui nous ont permis de gagner les matchs et je m'attends à ce que ce soit la même chose à l'avenir."

Le manager n'est pas le seul à soutenir l'attaquant de Tottenham. Son coéquipier Kieran Trippier a déclaré que ceux qui l'entourent doivent lui offrir de meilleures opportunités.

"Je crois en Harry et je sais qu'il va marquer des buts, les occasions d'Harry vont se présenter et c'est sûr qu'il va marquer des buts, a déclaré le latéral de l'Atlético. Harry a réalisé une saison incroyable avec les Spurs. Il travaille dur à l'entraînement et il s'agit de lui donner des occasions.

"Il est notre capitaine, notre leader, un grand joueur pour nous et nous devons simplement créer des occasions pour qu'il puisse marquer des buts. Il faut qu'il soit à l'origine des occasions."

L'article continue ci-dessous

Kane a inscrit 34 buts pour l'Angleterre en 56 sélections, mais il a connu une période de disette ces derniers temps. Depuis la fin de la phase de qualification pour l'Euro 2020 en 2019 - et une série de 10 buts en six matchs - Kane n'a trouvé le chemin des filets qu'à deux reprises en 11 apparitions avec la sélection.

Alors que l'équipe d'Angleterre est perçue comme ayant été construite autour de lui, on a le sentiment qu'il ne fait pas assez pour justifier la confiance que son manager a placée en lui.

En attendant, les Three Lions pourraient tomber à la troisième place du groupe D s'ils perdent contre la République tchèque mardi et si l'Écosse ou la Croatie l'emportent avec un écart suffisant pour terminer avec une meilleure différence de buts que l'équipe de Southgate.