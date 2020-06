Manchester City, un nouvel adjoint pour Pep Guardiola

Juan Manuel Lillo a été nommé nouvel entraîneur adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, en remplacement de Mikel Arteta.

L'ancien de la , du Vissel Kobe et du Real Oviedo arrive à City après avoir conduit Qingdao Huanghai à la promotion en Super League chinoise.

Lillo, 54 ans, a entraîné Guardiola à la fin de la carrière de joueur du manager de City au sein du club mexicain de Dorados.

"Ma relation avec Pep remonte à plusieurs années et je suis ravi de le rejoindre au sein de cette équipe passionnante", a déclaré Lillo sur le site officiel des Citizens.

" a connu beaucoup de succès ces dernières saisons et a joué un football magnifique que nous attendons de ce club et de son manager. C'est un plaisir de faire partie de ce groupe et j'espère apporter une contribution importante au succès du club à l'avenir."