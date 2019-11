Manchester City : un match de suspension pour Bernardo Silva après son tweet adressé à Benjamin Mendy

Le milieu offensif portugais a été suspendu un match et a écopé d'une amende après son tweet adressé à Benjamin Mendy.

Bernardo Silva a été suspendu pour un match et a écopé d'une amende de 50.000 pounds pour son tweet adressé à Benjamin Mendy.



"Une sanction infligée pour avoir la règle E3 de la Fédération Anglaise", a indiqué la FA.



"Le 22 septembre 2019, l'activité sur les réseaux sociaux du milieu de terrain de a enfreint la règle E3 (1) de la FA, car elle était insultante et / ou inappropriée et / ou a jeté le discrédit sur le jeu et constituait une «infraction aggravée», définie dans la règle de la FA. E3 (2), dans la mesure où il incluait une référence, explicite ou implicite, à la race et / ou à la couleur et / ou à l’origine ethnique".



"Il convient de noter que ce type de cas aboutit généralement à une suspension d'au moins six matches, mais la Fédération a constaté des circonstances atténuantes", a complété la Fédération, soulignant que "le joueur n'a pas voulu que son tweet soit raciste ou offensant de quelque manière que ce soit", que "le tweet a été rapidement supprimé par le joueur" et que "le joueur et son club ont eux-mêmes pris des mesures pour s’assurer que le joueur a une meilleure compréhension de ses responsabilités sur les médias sociaux".

Ce petit incident avait entraîné une polémique que les deux coéquipiers, complices depuis leur aventure commune à , avaient rapidement éteint.