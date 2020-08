Manchester City, Torres fan de David Silva

Le joueur de 20 ans a également parlé de l'impact de Pep Guardiola dans sa décision de signer pour le club de Premier League.

La nouvelle recrue de , Ferran Torres, a salué David Silva comme une "inspiration" après avoir fait le même transfert de Valence à la . L'ailier de 20 ans est arrivé dans le Nord-Ouest de l' avec un grand vide à combler, suivant les traces de David Silva et remplaçant le partant, Leroy Sane. Ferran Torres a rejoint le centre de formation de Valence en tant qu'enfant en 2006, la même année, les performances de David Silva pour Valence lui ont valu sa première sélection internationale avec l' .

"Quand j'ai commencé à Valence, il profitait de son meilleur temps au club", a déclaré Torres sur le site officiel de Manchester City. "Il a toujours été une source d’inspiration et puis, quand il a déménagé à Manchester City où il a joué son meilleur football, je l’ai toujours admiré. Par-dessus tout, ce qui m'a impressionné, c'est sa capacité à tenir le ballon, sa capacité à faire la passe finale et sa qualité dans ce domaine".

"Mon objectif est de grandir"

Il a également été demandé à Ferran Torres pourquoi il avait choisi Manchester City comme prochaine étape de sa carrière et quel genre de joueurs les fans pouvaient s'attendre à voir : "Faire partie du projet que le club m'a proposé", a-t-il déclaré. "Mon objectif est de grandir en tant que joueur. J'ai beaucoup de marge de progression et le fait d'avoir Pep Guardiola comme entraîneur a également été un facteur important. C'était crucial car il est l'un des meilleurs, ou je dirais le meilleur entraîneur du monde et au point où j'en suis maintenant dans ma carrière, il peut tirer le meilleur de moi".

"J'essaie toujours de m'améliorer. J'aime toujours demander la raison pour laquelle nous faisons les choses et je pense que c'est fondamental pour m'améliorer et aussi parce que je pense que je suis jeune et que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer", a ajouté l'Espagnol. Ferran Torres est également convaincu qu'il peut combler la différence entre la et la Premier League, notant qu'il n'est peut-être pas exactement le genre d'ailier de la vieille école auquel les fans pourraient s'attendre.

"La vérité est que le football anglais est plus physique qu’en Espagne, mais je me sens vraiment prêt et j’ai hâte de commencer le plus vite possible. Je dirais que j’ai plus de force que de vitesse. Je fais aussi de bons croisements, mais je mettrais surtout en valeur ma puissance et ma force", a conclu la recrue de Manchester City.