Manchester City se balade en Coupe

Une belle équipe de Manchester City a terrassé Swindon 4-1 ce vendredi, malgré les problèmes liés au Covid-19 et s’est qualifié haut la main pour le quatrième tour de la FA Cup.

Le manager Pep Guardiola et son assistant Juan Manuel Lillo étaient tous absents après avoir été testés positifs pour Covid-19, ainsi que jusqu'à 20 autres membres du personnel, dont au moins sept joueurs de la première équipe – mais City a quand même réussi à aligner une équipe très forte avec seulement quatre changements opérés par rapport à leur victoire 2-1 sur Arsenal en Premier League.

Palmer, la nouvelle attraction de City

Bernardo Silva a ouvert le bal après 14 minutes en terminant à bout portant une action à la suite d'une belle course de l'impressionnant Cole Palmer, avant que Gabriel Jesus ne double l'avance lorsque Swindon a tenté en vain de jouer défensif.

Ilkay Gundogan a porté le score à 3-0 en transformant un excellent coup franc à 30 mètres et City a pu permettre à Jesus de rater un penalty trois minutes plus tard. Les supporters locaux ont eu un moment inoubliable à 12 minutes de la fin lorsque Harry McKirdy s’est démarqué et a conclu avec brio une offensive des siens.

C’était avant que Palmer ne s’illustre à nouveau en signant sa première réalisation dans cette compétition, avec une finition limpide dans un angle fermé. La messe était dite et City pouvait célébrer sa qualification.