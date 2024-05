Manchester City s’adjuge la Premier League !

Manchester City est sacré champion de Premier League, dimanche.

La Premier League abordait sa 38e et dernière journée dimanche avec une lutte pour le titre entre Manchester City et Arsenal. 2e avant cette dernière journée, les Gunners devaient gagner contre Everton et espérer une contre-performance des Citizens face à West Ham pour reconquérir le titre, 20 ans après. Un cadeau que les Sky Blues n’ont pas offert aux Londoniens en s’imposant face aux Hammers pour s’adjuger la neuvième Premier League de leur histoire.

Manchester City n’a laissé aucune chance à Arsenal

Comme bien souvent ces dernières saisons, la Premier League aura resté indécise jusqu’au bout. Cette année, le titre se jouait entre Manchester City et Arsenal après que Liverpool a été décroché dans les dernières journées. C’était pourtant mal parti pour les Citizens, troisième il y a encore quelques semaines. Mais les hommes de Pep Guardiola ont su profiter des contre-performances des Reds et surtout des Gunners pour se hisser à la première place du championnat à une journée de la fin.

Getty Images

Et comme ils l’ont bien répété ces dernières saisons, les Sky Blues ont remporté leur dernier match pour s’adjuger le titre. C’est Phil Foden qui a lancé Manchester City sur le chemin de la gloire avec un doublé dans les 20 premières minutes (2e, 18e). Mohamed Kudus a essayé de donner de l’espoir à Arsenal en réduisant le score (42e) mais Rodri est venu mettre fin au suspense à la demi-heure de jeu (59e). La victoire d’Arsenal face à Everton (2-1) n'aura pas donc suffi aux Gunners pour remporter le titre.