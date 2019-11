Manchester City - Riyad Mahrez : "Faire un bon match, ça ne suffit plus"

Dans un entretien accordé à France Football, le milieu de terrain de Manchester City s'est confié sur l'exigence du très haut niveau, ce lundi.

Ils avaient la possibilité de combler leur retard, mais celui-ci s'est encore accentué. Dimanche, dans le cadre du match au sommet de la , et Pep Guardiola se sont inclinés à Anfield Road (3-1) face à une équipe de qui prend donc ses distances au classement. Grâce à leur succès, les Reds comptent désormais 9 points d'avance sur les Champions en titre et réalisent une excellente opération.

Resté sur le banc tout au long de la rencontre, Riyad Mahrez a accordé un long entretien à Football ce lundi, dans lequel il évoque notamment la rigueur et le professionnalisme demandés dans un club du standing de Manchester City.

"La vidéo avec lui, c'est fascinant parce qu'on apprend sans cesse"​

"Le vestiaire d'un grand club, c'est une autre réalité. Il faut se battre non-stop. Le relâchement n'est pas toléré. Je vais davantage chercher les choses, parce que si tu ne le fais pas, tu sais très bien qu'un autre jouera à ta place. Faire un bon match, ça ne suffit plus, il faut faire de très, très bons matches tout le temps. C'est ça Manchester City. Si vous faites un très bon match sans être décisif, on va pondérer votre performance. Alors que si vous faites des matches moyens avec des stats, on va dire que vous êtes un très bon joueur...", a confié celui qui a été Champion d'Afrique avec l' l'été dernier, avant d'évoquer la mentalité de son entraîneur Pep Guardiola.

"Elle est vraiment très simple. Lui, c'est un gagneur, il est là pour nous faire progresser. Guardiola, il va tout nous expliquer, tout nous décrypter, de A à Z, avec l'objectif de nous faciliter le match. Il est focus sur le jeu. J'adore les meetings avec le coach. La vidéo avec lui, c'est fascinant parce qu'on apprend sans cesse", a expliqué le joueur formé au Havre, aussi passé avec réussite du côté de , club avec lequel il a été champion d' en 2016.