Manchester City : Quand "agent" Mahrez a "dragué" Erling Haaland

Erling Haaland a préféré rejoindre Manchester City que d'autres grands clubs européens et ce n'est pas dû au hasard.

Erling Haaland avait le choix du roi l'été dernier. Le prolifique attaquant norvégien était courtisé par tous les plus grands clubs européens lorsqu'il est devenu évident qu'il quitterait le Borussia Dortmund à l'été 2022. Les champions en titre de Premier League, Manchester City, ont finalement remporté la course et ont vu Erling Haaland marquer 27 buts pour eux en 24 apparitions.

"Mahrez m'a dit de venir à City pour l'ambiance"

Les Cityzens ont fait une sacrée affaire en recrutant un buteur de renom pour "seulement" 60 millions d'euros. Pep Guardiola et les dirigeants de Manchester City peuvent remercier un de leurs joueurs qui a pesé dans la décision d'Erling Haaland. En effet, Riyad "agent" Mahrez a eu un rôle méconnu dans l'arrivée d'Erling Haaland dans le Nord de l'Angleterre.

Dans une interview accordée à CityTV, Erling Haaland a parlé de sa rencontre avec Mahrez lors de vacances à Mykonos durant l'été 2021 : "Nous n'avons pas beaucoup parlé mais tu as dit que je devrais venir à City et qu'il y avait une bonne ambiance. Et ça, pour moi, c'est vraiment important dans l'équipe, c'est l'atmosphère que vous appréciez tous les jours. Vous avez juste dit un peu et pour moi c'était suffisant".

"Agent" Mahrez la joue modeste

Mahrez a ajouté à propos de sa participation au transfert d'Haaland : "Je ne pense pas avoir besoin de convaincre [les nouvelles recrues] parce que tout le monde veut jouer pour un club comme City. Comme vous l'avez déjà dit à propos de l'atmosphère, du club, de l'équipe, du vestiaire. Nous avons une équipe de haut niveau, des gars de haut niveau, et c'est la chose la plus importante."

La présence d'Erling Haaland à Manchester City a permis à Pep Guardiola de disposer d'un autre numéro 9 confirmé avec lequel travailler, ce qui a permis aux Cityzens de disposer d'une force offensive plus puissante en 2022-23, mais des difficultés inhabituelles à être régulier en tant que collectif ont conduit les détenteurs du titre de Premier League à prendre huit points de retard dans la course au titre.

Impressionnant depuis le début de saison, Erling Haaland connaît une légère panne. Le Norvégien n'a pas trouvé la cible lors de ses trois dernières apparitions avec Manchester City, ce qui représente une rare période de disette pour lui, et il sera de retour en action jeudi lorsque Manchester City recevra Tottenham.