Manchester City-PSG (2-0) - Pep Guardiola : « C'était bien que Mbappé ne joue pas »

Après la victoire de Man City, Pep Guardiola reconnaissait que l'absence de Mbappé avait aidé son équipe.

Pep Guardiola va connaître sa première finale de Ligue des champions avec Manchester City. Mais pour l'entraîneur espagnol des Citizens, cette demi-finale face au PSG était très compliquée comme il l'a confié à nos confrères de RMC Sport : « C'était un match difficile. Ils ont mis beaucoup de joueurs entre les lignes. C'était bien que Mbappé ne joue pas, parce qu'ils sont inarrêtables dans certaines situations. (...) On a beaucoup souffert en première période, mais le pressing était meilleur en seconde. On a incroyablement bien défendu dans les trente derniers mètres. On est matures, c'est vraiment agréable. »

« Être chaque année en Ligue des champions, c'est le plus important. Si vous disparaissez, ça n'a pas de sens. On est ici, on est heureux... Pour moi, le plus important est de gagner trois fois la Premier League en quatre ans. C'est la régularité, la constance » , a-t-il ajouté.

Pep Guardiola ne veut cependant pas s'enflammer sur un éventuel succès en finale : « Je ne peux pas demander plus que ce que j'ai vécu dans ma carrière. J'ai gagné deux fois la Ligue des champions. J'ai été dans des clubs incroyables. Je ne peux rien demander de plus. Être en finale de la Ligue des champions, c'est une fierté incroyable pour nos supporters ».