Manchester City : Pep Guardiola voit loin pour Erling Haaland

Auteur d'un doublé face à Leeds, Erling Haaland marche sur la Premier League depuis le début de saison, mais peut encore mieux faire selon l'Espagnol.

Erling Haaland a encore frappé. Après plus d'un mois et demi sans marquer en Premier League, la faute à l'interruption de la saison en raison de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l'attaquant de Manchester City a déjà repris son rythme de croisière. Le Norvégien a continué à faire feu devant le but en inscrivant un doublé qui a permis à Manchester City de s'imposer 3-1 à Leeds mercredi.

"Haaland n'est pas encore à son meilleur niveau"

L'attaquant norvégien a marqué deux fois en seconde période après que Rodri ait donné l'avantage aux Cityzens dans le temps additionnel de la première mi-temps. Erling Haaland a maintenant marqué 20 buts en Premier League en seulement 14 apparitions, le joueur le plus rapide à atteindre cette marque dans l'histoire de la compétition.

Cependant, Pep Guardiola pense qu'Erling Haaland peut encore s'améliorer car il revient progressivement à son meilleur niveau après s'être blessé au pied lors du match nul et vierge contre le Borussia Dortmund en octobre en Ligue des champions. "Je pense qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau à cause de sa blessure, bouger son énorme corps n'est pas facile pour lui mais tant qu'il peut jouer, les minutes seront meilleures", a déclaré l'entraîneur de City après le match.

"Il n'est pas uniquement là pour les stats"

"J'avais le sentiment qu'il n'était pas à son meilleur niveau. C'est une question de temps. Erling Haaland est toujours une menace incroyable pour l'adversaire. Les chiffres sont incroyables, mais j'ai le sentiment qu'il ne vient pas ici uniquement pour les chiffres, il veut gagner. Il y a encore 70 points à prendre", a conclu le technicien espagnol.

Jesse Marsch, le manager de Leeds et l'ancien entraîneur de Haaland au RB Salzbourg, a également salué l'attaquant et dit qu'il mérite tout le succès qu'il a connu en Angleterre jusqu'à présent. "Je suis vraiment heureux pour lui. D'une certaine manière, le voir marquer est douloureux, je le veux dans un autre maillot", a déclaré l'entraîneur américain.

"Mais quand vous connaissez certains de ces jeunes hommes, et que vous voyez leurs qualités en tant que personnes, vous voulez qu'ils fassent de leur mieux, mais pas contre votre équipe. Mais mon dieu, je suis heureux pour lui, c'est une personne tellement géniale", a conclu l'entraîneur de Leeds. L'international norvégien tentera d'augmenter encore son compteur de buts lorsque Manchester City affrontera Everton, samedi, à l'Eithad Stadium.